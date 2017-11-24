В Коптевке почтили Слуцкого повстанца 24.11.2017, 12:41

Андрей Якубецкий

Для активистов посещение могилы Андрея Якубецкого - дань уважения белорусским патриотом.

Представители гродненских общественных организаций приехали на символическую могилу деятеля Белорусской Народной Республики, Слуцкого повстанца Андрея Якубецкoгo в деревню Коптевка, что в Гродненском районе, чтобы почтить его память.

Об Андрее Якубецком рассказывает «Радыё Рацыі» историк Алексей Кайрис:

- Андрей Якубецкий был военным деятелем, участником Слуцкого восстания. После событий Слуцкого восстания жил в эмиграции в Латвии, занимался образованием. И при неизвестных обстоятельствах был убит в 1944 году в Гродненской области, в деревне Сухмяни. Эта могила имеет символический характер, чтобы гродненцы могли приехать и почтить таким образом деятеля БНР.

Для общественного активиста Эдуарда Дмуховского посещение могилы Якубецкого - дань уважения белорусским патриотом.

- Мы со своей стороны приехали в деревню Коптевка, где покоятся родители, родные, близкие Андрея Якубецкого. И тут белорусские патриоты установили символическую плиту-памятник, посвященную памяти Андрея Якубецкого - деятеля БНР, участника Слуцкого восстания. Наш долг чествовать таких людей, рассказывать всем, чтобы о них знали. Чтобы сюда приезжали не только ангажированные люди, а вообще белорусы.

Чествование памяти Андрея Якубецкого стало началом ряда мероприятий Гродненщины, которые связанны со 100-летием Белорусской Народной Республики и символическим чествованием гродненцев, участвовавших в Слуцком восстании, которое состоялось в ноябре 1920 года.