В европейских банках начались гонения на друзей Путина 1 24.11.2017, 12:35

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Жан-Люк Шаффхаузер

Контакты с правителем РФ становятся «черной меткой» для европейских политиков.

Банк Société Générale закрыл личный счет Жан-Люка Шаффхаузера, евродепутата, который помог Марин Ле Пен получить кредит на 9 миллионов евро в Первом Чешско-Российском банке. Об этом в среду, 22 ноября, сообщило издание L’Opinion. В четверг, 23 ноября, стало известно, что евродепутат подал жалобу на банк, сообщает rfi.fr.

Жан-Люк Шаффхаузер и его жена подали в прокуратуру Страсбурга жалобу на Société Générale, обвинив банк в дискриминации по политическим взглядам. Об этом агентству AFP сообщил в четверг, 23 ноября, адвокат Шаффхаузеров Пьер-Уильям Гольднадель (Pierre-William Goldnadel). По словам защитника, счета обоих супругов были закрыты в октябре «без объяснения причин».

При этом, как пояснил Гольднадель, у Шаффхаузера и его жены «уже больше 42 лет было несколько счетов в одном из страсбургских отделений Société générale и за это время не произошло ни малейшего банковского инцидента».

Закрытие счета Жан-Люка Шаффхаузера может быть связано с его ролью посредника при получении «Национальным фронтом» кредита на 9 миллионов евро в Первом Чешско-Российском банке осенью 2014 года.

61-летний Жан-Люк Шаффхаузер не является членом Нацфронта, а принадлежит к близкому к крайне правой партии движению Rassemblement Bleu Marine, от которого был избран депутатом Европарламента.

Шаффхаузер дважды приезжал на Донбасс. Первый раз в ноябре 2014 года в качестве наблюдателя на выборах главы самопровозглашенной ДНР. Второй раз в мае 2015 года евродепутат побывал в Донецке на международном форуме под названием «Донбасс: вчера, сегодня, завтра», куда съехались представители крайне правых со всей Европы.

За посредничество при предоставлении кредита Марин Ле Пен Шаффхаузер получил 140 тысяч евро.

Ранее, во вторник, стало известно, что Société générale, который на протяжении многих лет официально был банком «Национального фронта», попросил партию закрыть все свои счета. А британский банк HSBC, где у Марин Ле Пен был личный счет, объявил о его закрытии.