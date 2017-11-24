Татарин из Гродно: За меня встанут все мои друзья разных национальностей 24.11.2017, 13:08

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Гродненец рассказал об исторически сложившемся взаимоуважении белорусов, поляков и татар в его городе.

Герой нового ролика «Белсата» – Алим Сафу из Гродно. О себе он рассказывает:

«Меня зовут Алим Сафу. Мой дед Мемет, крымский татарин, во время службы в царской армии попал в Гродно. Но после революции 1917 года вернулся в Крым. Отец Ибрагим воевал за советскую армию, в 1941-м попал в плен, был в концлагере в Ольштыне. Оттуда сбежал и спас десятки белорусов. Попав в Скидель, участвовал в подполье, стал партизаном. После войны остался в Гродно. Отец хотел вернуться в Крым, но в результате этнических чисток его семью уже выслали в Узбекистан».

Сейчас Алим знакомит с татарскими традициями семьи сына, приводя его на дачу, на которой отец Алима встречался со своими друзьями:

«Здесь звучали песни на польском языке, на украинском, на татарском. Здесь всегда было много гостей. Собирались соседи, друзья отца, в прошлом фронтовики, их жены – люди разных национальностей. На этой даче звучали эти песни».

На входе на татарские кладбища Алим обращает внимание на два креста – православный и католический.

«Это такое интересное эхо мультикультурности, которая была в Беларуси. Жили белорусы, поляки, жили татары. Нигде нет упоминаний, что была какая-то конфликтная ситуация. Хотелось бы, чтобы была эта мультикультурность, уважение к другому и чтобы отношение к тому, кто не такой как ты, не было даже в шутливом смысле отрицательным», – говорит мужчина.

Алим признается, что иногда делает замечания своим коллегам, когда те, увидев лиц восточных национальностей, начинают говорить о «черных».

«Когда делаю замечание, что я Алим Ибрагимович, они говорят: «Да какой ты! Ты же наш в общем, ты же не они!», – смеется гродненский татарин.

И уже более серьезно добавляет:

«Тем не менее, этот момент оставляет неприятный осадок, потому что я готов стоять горой за своих друзей и коллег, несмотря на их национальность. Я так думаю, что, если вдруг, не дай бог, что-то случится, и за меня встанут мои друзья, несмотря на мою национальность».