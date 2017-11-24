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Мэй: Мы должны открыть глаза на действия такой враждебной страны, как Россия

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  • 24.11.2017, 13:21
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Тереза Мэй
Фото: Getty Images

Премьер-министр Великобритании выступила на саммите «Восточного партнерства».

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перед началом саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе назвала Россию «враждебной страной», которая угрожает потенциальному росту «Восточного партнерства», передает корреспондент интернет-издания gordonua.com.

«Сегодняшний саммит о том, чтобы подвести итоги и заглянуть в будущее, чтобы понять, как мы можем решать сложные проблемы, связанные как с безопасностью, так и с развитием. Мы должны открыть глаза на действия таких враждебных стран, как Россия, которые угрожают потенциальному росту «Восточного партнерства» и которые пытаются разорвать наши коллективные сильные стороны», – отметила она.

Мэй подчеркнула, что Великобритания «безоговорочно привержена» своей лидирующей роли в вопросе поддержания безопасности европейских стран.

«Мы можем покидать Европейский союз, но мы не покидаем Европу», – заявила британский премьер.

Сегодня в Брюсселе проходит саммит «Восточного партнерства». Главы государств и правительств стран – членов ЕС обсудят с представителями Украины, Молдовы, Грузии, Армении, Азербайджана и Беларуси дальнейшее сотрудничество.

«Восточное партнерство» – проект Евросоюза, имеющий основной заявленной целью развитие интеграционных связей ЕС с шестью странами бывшего СССР: Украиной, Молдовой, Грузией, Азербайджаном, Арменией и Беларусью.


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