Выпускникам на ЦТ приготовили еще один «сюрприз» 1 24.11.2017, 13:31

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Нижний порог результатов ЦТ по профильному предмету будут увеличивать.

Нижний порог результатов ЦТ по первому профильному предмету в 2018 году предлагается увеличить на пять баллов.

Такая норма содержится в проекте указа, который предусматривает изменения и дополнения в правила приема для получения среднего специального и высшего образования, сообщил сегодня на заседании коллегии Минобразования первый замминистра Вадим Богуш, передает БелТА.

Вадим Богуш отметил, что во время вступительной кампании 2018 года Минобразования предлагает увеличить на пять баллов нижний порог вступительных испытаний в вузы по первому профильному предмету.

«Это позволит повысить значимость этого предмета и отобрать наиболее подготовленных абитуриентов», - сказал он. Поэтапное повышение пороговых значений по итогам ЦТ продолжится.

«Эта работа будет увязана с внедрением и апробацией новых методик по обработке результатов и шкалированию итогов ЦТ», - добавил первый замминистра.

Среди других предлагаемых нововведений - минимальный стаж для абитуриентов, которые поступают на заочное.

Ожидается, что поступающие получат возможность получать целевое направление для подготовки на востребованные экономикой специальности независимо от места расположения организации.

Кроме того, как проинформировал Вадим Богуш, будут оптимизироваться льготные категории граждан при поступлении в вузы. В проект указа введена норма, которая позволит использовать собеседование в учреждениях среднего специального образования.

Министерство образования подготовило документ на основании поручений Лукашенко и предложений государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования в 2017 году, он обсужден и согласован с заинтересованными госорганами, с Советом ректоров вузов.

«Предлагаемые корректировки направлены на повышение конкурентоспособности учреждений образований и самое главное - качества отбора наиболее подготовленных и мотивированных абитуриентов», - подчеркнул первый замминистра.