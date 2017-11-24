«Припарковался немного не по ПДД, а к утру кто-то расстрелял лобовое стекло» 2 24.11.2017, 13:43

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Борьба за дворы в Минске продолжается.

И пока одни ратуют за чистоту и зеленые зоны, другие говорят о необходимости где-то оставлять машину. А читатель onliner.by с ником UndermanChik, похоже, пострадал от подпольной борьбы: кто-то расстрелял стекло его автомобиля.

Водитель рассказал корреспонденту журналистам, что на днях припарковал свой Volkswagen Passat во дворе дома номер 46 по улице Янки Лучины. Честно признался, что нарушил ПДД.

— К сожалению, припарковался немного не по правилам: двумя колесами заехал на бордюр. А к утру обнаружил, что кто-то расстрелял, похоже, из пневматики лобовое стекло: в трех местах были характерные сколы, — сказал UndermanChik.

По его словам, ситуация во дворе очень сложная, все занято автомобилями.

— Если приехать поздно в будний день, то в радиусе 600 метров не найдете ни одного места. Самый близкий вариант — на парковке гипермаркетов. Но открытых конфликтов во дворе не было, — говорит водитель.

Он написал заявление в милицию, на место прибывали правоохранители, которые зафиксировали повреждения. Сказали, что будут искать. Возможно, что-то попало на записи камер видеонаблюдения, установленных на подъездах.

— Мне даже приходила мысль, что кто-то так отомстил за занятое место, — отметил UndermanChik. — Несколько лет назад машину, которая стояла примерно в том же месте, ударили молотком по двери. Но я не знаю, может ли это быть как-то связано.

Так или иначе, а водителю предстоит замена стекла.