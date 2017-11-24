Активистка Femen устроила погром в магазине Roshen на Крещатике 24.11.2017, 14:16

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Акция была приурочена к «черной пятнице».

Утром 24 ноября активистка Femen Анжелина Диаш устроила погром в магазине Roshen на Крещатике в Киеве, сообщает «Страна».

Отмечается, что она ворвалась в магазин, который расположен возле Бессарабского рынка. В ходе акции Диаш разбрасывала конфеты и торты, она выкрикивала: «Black Friday, Sale Roshen!» («Черная пятница. Продавай Roshen»). Эти лозунги были также написаны на ее груди и спине. Издание отмечает, что акция длилась не больше пяти минут. Охранник Roshen вытащил полуголую активистку на улицу. На видео видно, что она упала на дорогу.

Кондитерская корпорация Roshen была создана президентом Украины Петром Порошенко в 1996 году. В ее состав входят две кондитерские фабрики в Виннице, фабрики в Киеве, Кременчуге и Липецке (Россия), клайпедская кондитерская фабрика в Литве, венгерская компания Bonbonetti Choco Kft, а также масломолочный комбинат «Бершадьмолоко» (Винницкая область). Во время избирательной кампании в 2014 году Порошенко пообещал продать компанию, если станет президентом.

После победы на выборах для продажи Roshen была привлечена компания Rothschild. Тем не менее, осуществить сделку так и не удалось. Порошенко пояснил, что это связано с началом боевых действий на востоке Украины. По словам президента, активы Roshen ему не подконтрольны, ими управляет «слепой траст».

Напомним, что во время встречи белорусского диктатора Лукашенко с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве Анжелика Диаш устроила акцию протеста.