Какие скидки предлагают в «черную пятницу» лоукоусты, летающие из соседних стран 1 24.11.2017, 16:22

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Фото: wikipedia

Билеты от 9,99 евро.

Сегодня во всем мире проходит «черная пятница». Это значит, что магазины продают товары со скидками. Авиаперевозчики тоже не остались в стороне от акции. Например, лоукосты Ryanair и Wizz Air сделали скидку 20% на авиабилеты, МАУ тоже проводит акцию. Tut.by посмотрел, куда можно выгодно слетать.

Ryanair: цены от 9,99 евро в Берлин, Осло и Копенгаген

Из Вильнюса

Из Вильнюса в Берлин в одну сторону на 14 декабря билет стоит 9,99 евро, а если лететь туда и обратно 8−15 февраля, то билеты будут стоить по 14,99 евро в одну сторону.

Из Вильнюса в Париж относительно недорого можно слетать туда-обратно 21 февраля- 7марта. Билет на 21 февраля обойдется в 26,39 евро, а обратный на 7 марта — в 21,59 евро.

В январе можно найти недорогие билеты в Осло. Из Вильнюса на 17 января будет стоить 9,99 евро, и во столько же обойдется обратный билет из Осло на 23−25 января.

Цены в Барселону на лето нельзя назвать очень низкими, но улететь туда из Вильнюса можно 8 июля за 50,99 евро, а вернуться — 20 июля за 91,99 евро.

Слетать в Рим можно 7 декабря за 22,39 евро, а вернуться в Вильнюс 12 декабря за 57,99 евро. Билет в одну сторону, в Рим, 19 декабря обойдется в 16,66 евро. Если искать варианты в феврале, то 22 февраля билет в Рим стоит 22.39 евро, а обратный на 1 марта — 39,19 евро.

На греческий остров Корфу можно полететь 12 мая за 46,99 евро, а назад 23 мая за 55,99 евро.

В Афины реально слетать 9 августа за 57,99 евро, а назад 16 августа за 67,99 евро.

Из Каунаса

Из Каунаса в сезон будут летать самолеты на греческий Родос. Например, 16 июня туда можно улететь за 74,99 евро, назад 30 июня — за 127,99 евро.

В Барселону можно слетать 4 мая за 55,99 евро, а назад 18 мая за такую же цену.

В Бургас в Болгарию в сентябре: 6 сентября за 40,99, назад 13 сентября — 57,99.

В Аликанте в Испании 20 февраля — 28,99, 27 февраля — 55,99 евро.

В Копенгаген много вариантов за 9,99 евро в одну сторону, причем обратные билеты тоже можно найти за такую же цену. Например, туда можно вылететь 30 января и вернуться за эти же деньги 6 февраля.

Из Варшавы

Из Варшавы в Стокгольм можно слетать 15 января за 34 злотых (около 8,07 евро), а вернуться за эти же деньги 20 января.

Билет в Париж 17 февраля будет стоить 79,20 злотых (18,81 евро), вернуться за эти же деньги можно 2 марта. Такая же цена за билеты на 12 марта туда и назад на 23 марта.

На Гран-Канарию 10 марта билет стоит 175,20 злотых (41,6 евро), а назад 17 марта — 239,30 злотых (56,82 евро)

В Римини, где находится итальянский курорт, можно полететь 26 марта за 106 злотых (25,17 евро) и назад в Варшаву 29 марта — за 103,20 злотых (24,5 евро).

Wizz Air: в Осло от чуть больше 13 евро, а в Рейкьявик от 23,59 евро

Из Вильнюса

Из Вильнюса в Париж 15 марта можно слетать от 37,59 евро, а назад вернуться 22 марта от 49,59 евро.

В Осло можно найти более дешевые билеты, чем в Париж: на 13 февраля цена стартует от 13,59 евро, назад за такую же цену можно вернуться 13 февраля.

В Стокгольм в феврале летать тоже выгодно. Например, 11 февраля туда билет стоит от 9,59 евро, назад за такие же деньги можно вернуться 15 февраля. На 10 декабря есть билеты от 19,59 евро и назад из Стокгольма в Вильнюс 24 декабря — от 49,59 евро. В январе можно найти билеты от 9,59 евро.

В Рим можно улететь 5 февраля за сумму от 21,59 евро, а назад 16 февраля за цену от 37,59 евро.

В Барселону есть билеты на 19 мая и назад на 26 мая. Каждый стоит от 73,59 евро.

В Рейкьявик можно улететь 20 февраля за сумму от 23,59 евро, а назад 27 февраля за 29,59 евро.

Из Варшавы

Из Варшавы в Рим можно улететь 19 января от 126,60 злотых (30,06 евро), назад прилететь 26 января за сумму от 158,50 злотых (37,63 евро).

В Ниццу 9 марта билет стоит от 158,60 злотых (37,66 евро), назад 16 марта — от 174,60 злотых (41,46 евро).

В Стокгольм 9 марта можно попасть за сумму от 142,60 злотых (33,86 евро), а вернуться в Варшаву 16 марта за цену билета от 126,60 злотых (30,06 евро)

В Осло 10 апреля билет стоит от 78,60 злотых (18,66 евро), назад 15 апреля — от 94,60 злотых (22,46 евро).

МАУ: В Прагу туда-обратно за 140 евро

У МАУ три дня, с 24 по 26 ноября, идет акция в честь 25-летия авиакомпании. Есть скидки на билеты в период путешествия 10 января — 28 февраля 2018 года.

Например, билеты из Киева до Милана и обратно 2 февраля и назад 10 февраля обойдутся в 227,33 евро.

В Париж можно слетать 16 февраля и назад вернуться 23 февраля за 218,33 евро.

В Рим слетать 19 — 26 января за 183,28 евро.

В Прагу 12 — 19 января за 138,75 евро.

В Барселону 12 — 19 февраля за 221,95 евро.