СМИ: Пол Манафорт бывал в Москве 18 раз 24.11.2017, 16:34

Пол Манафорт

Фото: AP

Издательский дом McClatchy выяснил новые подробности о связах Манафорта с Россией.

Республиканец Пол Манафорт бывал в Москве 18 раз и более десяти лет поддерживал связи с приближенными российского президента Владимира Путина перед тем, как возглавил предвыборную кампанию Дональда Трампа, сообщают газеты издательского дома McClatchy, передает «Голос Америки».

По данным изданий, до работы в штабе Трампа Манафорт, которому в прошлом месяце были предъявлены обвинения по 12 пунктам, включая заговор против США, также не менее 19 раз ездил в Киев, где он работал с прокремлевской фракцией.

Издательский дом ссылается на данные, полученные от украинских властей и разведданные, предоставленные бывшими и действующими официальными лицами. Новые данные свидетельствуют о том, что связи с Манафортом были гораздо прочнее, чем предполагалось ранее.

После смещения промосковского президента Украины Виктора Януковича в 2014 году Манафорт продолжил ездить в Киев, побывав там 19 раз за два года, и работал с небольшой пророссийской партией «Оппозиционный блок», сообщает McClatchy.

Некоторые предполагают, что Манафорта превратили в агента российских интересов.

«Можно доказывать, что он все это время или работал в основном на Москву, или пытался играть на обе стороны просто для увеличения прибылей», – отмечает бывший помощник госсекретаря Дэниел Фрид, общавшийся с Манафортом в эпоху Януковича.

«В лучшем случае у него был конфликт интересов, в худшем – он действительно действовал по указке Путина», – отмечает Фрид, в настоящий момент член Атлантического Совета.

Центральный вопрос для расследований спецпрокурора Роберта Мюллера и различных комитетов Конгресса – пособничал ли Манафорт российскому вмешательству в выборы с целью обеспечить Трампу преимущество над кандидатом от демократов Хиллари Клинтон.

Близкий к делу источник рассказал McClatchy, что участники расследований изучают полученную информацию, чтобы глубже разобраться в вопросе российского вмешательства в выборы.

Манафорт подал в отставку 19 августа 2016 года, когда газета New York Times сообщила о существовании рукописных учетных книг, где отражены тайные платежи Януковича Манафорту на сумму 12,7 миллионов долларов. Антикоррупционное бюро Украины настаивает, что деньги выплачивались в рамках нелегальной схемы.