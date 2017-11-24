Ryanair начал продавать билеты на концерты и спектакли 24.11.2017, 16:49

Бюджетный авиаперевозчик Ryanair запустил новый сервис под названием Ryanair Tickets.

Сервис будет осуществлять продажу билетов на концерты. Раздел Ryanair Tickets уже доступен на официальном сайте лоукостера.

Услуга осуществляется благодаря сотрудничеству ирландского авиаперевозчика с обществом Coras. Благодаря опции Ryanair Tickets можно приобрести билеты на концерты и спектакли, уже сегодня в данном разделе можно выбирать из свыше тысячи мероприятий.

Цель авиаперевозчика - стать в сфере путешествий площадкой, похожей на Amazon.