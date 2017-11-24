Дмитрий Растаев: От Брюсселя до Гааги гораздо ближе, чем от Шклова
- 24.11.2017, 17:10
Поэт и журналист отреагировал на неудавшийся визит Лукашенко в Брюссель.
На своей странице в «Фейсбуке» поэт и журналист Дмитрий Растаев опубликовал следующее четверостишее:
«Брюссель хорош лишь на бумаге,
а наяву там всe сурово —
ведь от Брюсселя до Гааги
гораздо ближе, чем от Шклова».
Напомним, что сегодня в Брюсселе открылся саммит «Восточного партнерства». Лукашенко был персонально приглашен на него, но в итоге в столицу Бельгии поехал министр иностранных дел Владимир Макей.