Дмитрий Растаев: От Брюсселя до Гааги гораздо ближе, чем от Шклова 24.11.2017, 17:10

Дмитрий Растаев

Поэт и журналист отреагировал на неудавшийся визит Лукашенко в Брюссель.

На своей странице в «Фейсбуке» поэт и журналист Дмитрий Растаев опубликовал следующее четверостишее:

«Брюссель хорош лишь на бумаге,

а наяву там всe сурово —

ведь от Брюсселя до Гааги

гораздо ближе, чем от Шклова».

Напомним, что сегодня в Брюсселе открылся саммит «Восточного партнерства». Лукашенко был персонально приглашен на него, но в итоге в столицу Бельгии поехал министр иностранных дел Владимир Макей.