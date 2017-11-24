МОК лишил Россию первого места в командном зачете Олимпиады в Сочи 9 24.11.2017, 17:28

2,494

Допинговые скандалы стоили российской сборной первого места в командном зачете.

Комиссия МОК под руководством Дениса Освальда признала виновными в нарушении антидопинговых правил российских бобслеистов Александра Зубкова и Ольгу Стульневу, а также конькобежцев Ольгу Фаткулину и Александра Румянцева, пишет rbc.ru.

Все четверо пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах, их результаты на Играх-2014 в Сочи аннулированы.

Из-за отмены результатов Зубкова Россия потеряла две золотые медали. В двойках Зубков победил вместе с Алексеем Воеводой. Теперь золото получат швейцарцы Бит Хефти и Алекс Бауманн. Серебро достанется американцам Стивену Холкомбу и Стивену Лэнгтону. Холкомб в мае 2017 года скончался в возрасте 37 лет. В его крови были обнаружены алкоголь и снотворное. Бронзу получает россияне Александр Касьянов и Максим Белугин.