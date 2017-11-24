«Черная пятница» по-белорусски

Подешевевшие товары напоминают обычную сезонную скидку

Подготовка к распродажному дню в торговом центре «Столица» шла полным ходом еще в четверг. Продавцы перевешивали кофты и брюки, поправляли обувь, цепляли на стойки с одеждой и стекла таблички «Черная пятница». Магазины обещают честные скидки, то есть без повышения цен перед тем, как их якобы понизить, пишет kp.by.

- У нас скидки и акции всегда честные, - заверила продавец из «Мегатопа». Скидки здесь есть, но скорее потому, что начались новогодние распродажи. Обещают – до 70%.

В «Sister's» две студентки пытаются спрятать два розовых платья среди остальных, висящих на стойке.

- В «Черную пятницу» скидка 20%, сэкономим на каждом по 10 рублей. Но очереди в примерочную будут километровые. Мы сегодня примерили, а завтра купим, - честно признались девушки. – Платьев нужного размера по одному, стараемся повесить так, чтобы их никто не заметил и не купил до нас.

В «Дана Молле» обещали небывалые скидки в «Черную пятницу», но вечером в четверг оказалось, что не все магазины собираются участвовать в распродажах, а некоторые не в курсе, будут ли снижать цены.

- Нас не предупреждают заранее, мы узнаем о скидках внезапно, - сказали в Zara.

В Mark Formelle говорят, что у них никаких «Черных пятниц» не бывает.

- У нас и так самые низкие цены в городе. Вон, летняя коллекция со скидкой 40%. Какие еще снижения цен нужны? – не понимает продавец магазина «Калинка».

Утром 24 ноября, в «Черную пятницу», в торговом центре «Титан» людей немного, хотя распродажи начались с утра. Во многих торговых центрах скидки начинаются с 18:00. В основном товар подешевел на 20%, скинуть больше готовы в основном те, где товар дорогой, к примеру, Adidas. В ювелирном «Мономах» тоже есть предложения -30%, - 50%. Скидку дают даже на украшения в рассрочку.

В магазине «Belbau» приглянулся симпатичный сиреневый осенний пуховик.

- Он стоил 55 рублей. Но сегодня 20% скидки, так что всего 44, - агитирует продавец.

А вот в магазине «Белорусский лен» скидок нет.

- Мы сотрудничаем напрямую с изготовителем, Оршанским льнокомбинатом. Товар у нас без наценок, нам нечего скидывать! – объясняют продавцы.

В «Marko» покупателей много, и скидки есть, хотя и не совсем ясно, снижены ли цены специально для «Черной пятницы». И такое ощущение - во многих магазинах: продавцы говорят, что во всемирном дне распродаж они участвуют, и скидки вроде бы есть… Но не покидает чувство, что примерно такие же «распродажи» будут здесь до Нового года. Например, подешевевшие на 10% в «Черную пятницу» купальники очень уж напоминают обычную сезонную скидку. Не самую большую, к слову.

- Ну и название – «Черная пятница». Будто траур какой, - недовольна пожилая женщина. – Раз название у Америки взяли, так и скидки бы делали, как у них– 70-90%!

Есть у «Черной пятницы» в Беларуси еще одна особенность: во многих магазинах висят объявления, что скидки у них будут действовать и в выходные, 25-26 ноября.