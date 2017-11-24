Cтали известны новые подробности задержания грабителя банка в Могилеве 11 24.11.2017, 18:09

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Фото: sk.gov.by

Милиционеры, по их собственному признанию, сначала «думали, что это учения».

В задержании вооруженного налетчика на отделение Беларусбанка в Могилеве многое решали «оперативность и профессионализм правоохранителей», уверен начальник Могилевского областного управления Департамента охраны МВД Александр Ситко. После срабатывания тревожной кнопки наряд охраны был на месте через 12 секунд, пишет БелТА Но милиционеры, по их собственному признанию, сначала «думали, что это учения».

Вооруженный пистолетом гражданин России попытался ограбить отделение Беларусбанка в Могилеве днем 20 ноября. Злоумышленник вошел в банк в маске и, угрожая пистолетом, потребовал у кассира деньги. Сотрудница банка успела нажать тревожную кнопку.

Первыми на место прибыли милиционеры группы задержания Анатолий Мельников и Кирилл Марков. Они зашли в тамбур банка — и Марков увидел преступника в маске с прорезями для глаз. Милиционер вспоминает, что тот «направил на него предмет, похожий на пистолет».

— Мы сразу приняли решение об отступлении — в помещении отделения находилось много людей (на полу в филиале было 12 заложников). Они могли пострадать, если бы мы предприняли попытку задержания. А затем блокировали выход и вызвали подкрепление.

— Когда ехали на место происшествия, думали, что это очередные учения, — говорит командир группы задержания Ленинского отдела Департамента охраны Сергей Гецеров.

И только на месте они поняли: захват банка — реальность.

Тогда милиционеры за считаные секунды оцепили территорию, а командир батальона охраны Владимир Михалев во время переговоров уговорил налетчика освободить двух женщин, которым стало плохо, — одну из них увезли на скорой.

Под видом сотрудника службы безопасности банка в отделение вошел первый заместитель начальника УВД Александр Васильев, который передавал требования вооруженного мужчины. Злоумышленнику подали автомобиль, и Васильев сел в него в качестве заложника и водителя. На авто отъехали примерно на 400 метров от отделения банка. Силовики были готовы начать операцию по захвату.

Сергей Гецеров был за рулем патрульной машины, когда увидел проезжающий мимо автомобиль, где находился злоумышленник с заложником, и начал преследование. В какой-то момент автомобиль резко затормозил.

— Из него выскочил заложник и побежал в мою сторону, а злоумышленник пересел на сиденье водителя и попытался уехать. Я на своей машине его заблокировал, — вспоминает Гецеров. С другой стороны авто злоумышленника почти сразу заблокировала вторая машина милиции. — Преступник выбежал из авто и направил оружие в мою сторону, но выскочившие из соседней машины сотрудники милиции отвлекли его внимание предупредительными выстрелами.

Грабитель начал отстреливаться и убегать. Гецеров, по его словам, стал стрелять через лобовое стекло, стараясь попасть по ногам мужчины. Преследование злоумышленника на двух автомобилях закончилось быстро: его ранили в ноги и увезли в больницу.