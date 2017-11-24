Арсен Венгер: В матче с БАТЭ мы хотим победить 5 24.11.2017, 18:14

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Арсен Венгер

Главный тренер лондонского «Арсенала» заявил, что матч с борисовчанами не будет проходным.

Главный тренер лондонского “Арсенала” Арсен Венгер рассказал, что его команда ничем не рискует в заключительном матче группового раунда Лиги Европы с БАТЭ. Поединок пройдет в столице Великобритании 7 декабря, пишет “Прессбол”.

“Мы уже выполнили задачу — финишировали на первом месте в группе. Теперь нам предстоит домашняя игра с БАТЭ, и в этом матче мы ничем не рискуем. Просто хотим победить. Это именно то, чего мы хотели“, — цитирует Венгера BBC.