Александр Гольц: Кремлю не выгоден конфликт в «ЛНР» 1 24.11.2017, 18:18

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Александр Гольц

Люди, которые захватили власть на определенной территории, выясняют отношения.

Конфликт между "министром внутренних дел" "ЛНР" Игорем Корнетом и главарем группировки Игорем Плотницким не входит в интересы властей РФ, заявил в комментарии изданию "Гордон" российский военный эксперт и журналист Александр Гольц.

"Люди, которые захватили власть на определенной территории, выясняют отношения. Они делят эту власть. Не в интересах Кремля затевать государственный переворот. Еще и непонятно где: "ЛНР" – это же не государство. Все выглядит, как какой-то глупый фарс. Идею обмена пленными Кремль хотел использовать для легитимации "властей" "ДНР" и "ЛНР". Но как это можно сделать, если лидеры одной из самопровозглашенных "республик" просто передрались между собой? Произошло нечто вроде переворота. Это еще раз подтверждает, что происходящее вряд ли соответствует какому-то единому плану. Это мешанина интересов, каждый играет сам за себя, а о координации усилий никто не думает", – отметил Гольц.

По его словам, сейчас сложно прогнозировать, приведет ли конфликт боевиков к обострению ситуации на фронте.