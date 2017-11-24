Геннадий Федынич: Нужно, чтобы к власти пришли другие люди 5 24.11.2017, 18:49

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Геннадий Федынич

Фото: praca-by.info

Нынешняя власть не справляется со своими обязанностями.

Лидер независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич считает, что протестная температура в обществе может начать повышаться в начале нового года. Об этом он рассказал в интервью «Радыё Рацыя».

- Думаю, что если новый декрет будет таким, как говорит глава администрации Лукашенко Наталья Кочанова, то он будет проигнорирован большинством тех, на кого он, как надеется государство, рассчитан. Человек, который сейчас работает в России и привозит сюда деньги, которые остаются в Беларуси, не будет платить 100 процентов, если ему станет плохо и понадобится вызвать «скорую помощь». А не дай бог, из-за этого случится летальный исход? Это что, по-человечески будет? Тогда давайте делать таким образом, у нас с Россией нет двойного налогообложения. И люди, которые там работают, не должны даже и думать о том, что здесь с них будут требовать полную плату за медицинскую помощь.

Ходят слухи, что так называемым тунеядцам нужно будет платить в 5 раз больше за коммуналку, тепло в квартирах. Простите, давайте сначала наведем порядок в ЖКХ, который обещал навести правитель, но так и не навел. Сколько эта гигакалория стоит и почему? ЖКХ делает все свои расчеты, исходя из своих затрат, а не из того, сможет народ заплатить или нет. Вот когда мы здесь порядок наведем и будем знать точно, сколько это стоит, то тогда и можно говорить об уровне платы за коммуналку. А пока я считаю, что сегодняшняя политика является неразумной и недальновидной в отношении своего народа. Надо идти другим путем. Надо давать работу, давать работу в своей стране, чтобы люди оставались здесь, работали, детей рожали, чтобы им было очень удобно жить в нашей стране. А пока я не скажу, что это так.

- Вот когда люди столкнутся с этими новыми проблемами, которые новая редакция декрета о «тунеядцах» несет, то может быть заново выйдут на улицу, потому что публичный протест - это единственная возможность обратить на проблему внимание властей.

- Власть недальновидно работает. Хотя кажется, что она изучает общественное мнение. Я знаю, что администрация правителя каждый квартал распространяет опросники. Там даже острые вопросы поставлены: от кого зависит ваше сегодняшнее положение, кто виноват: правительство или правители, или вы сами? Написано, сформулировано хорошо. Но захочет ли руководство честно услышать ответы, чтобы знать об истинной ситуации в регионах? Сомневаюсь, иначе бы такие документы, как декрет о «тунеядцах», не появлялись. Очевидно, что и обновленный вариант ничего хорошего не принесет. Мне жаль и поликлиники, и ЖКХ. Они же окажутся крайними, когда новый декрет вступит в силу, а они совершенно ни при чем. Начнется такая ссора в обществе, которая может выйти из-под контроля властей. Поэтому нельзя так с людьми поступать. Если власти хотят напугать людей, то пусть по-хорошему напугают их большими зарплатами, большими деньгами!

- Только проблема, где взять большие деньги для людей?

- Сколько уже говориться об оптимизации. Но она какая-то странная. Почему-то, если взять тот же самый ЖКХ, то там после оптимизации с 20 дворников стало 13, а начальство сколько было, столько и осталось. Нужно давать больше возможностей местной власти для самостоятельного решения своих специфических местных проблем. Менее ими управлять из центра. Их вообще надо выбирать, чтобы они зависели от людей, которые их выбирают, чтобы это не были назначенцы. Тогда и народ поверит им... Но пока мы видим, что власть почему-то не хочет, или не может сделать шаги навстречу своему народу.

Геннадий Федынич не исключает, что протестная температура в обществе может начать повышаться в начале нового года. По его мнению, проблемы в стране надо решать вместе, через переговоры и круглые столы. А если власть управляет без диалога с обществом, единолично, а в результате этого жизнь ухудшается, то и ее ответственность должна быть полной.

- Если вы не можете, то нужно, чтобы к власти пришли другие люди, - считает Геннадий Федынич.