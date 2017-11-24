Драку в центре Борисова устроили фанаты из России 6 24.11.2017, 19:01

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Футбольные болельщики из РФ отделались штрафами.

Суд Борисовского района рассмотрел административные протоколы на шестерых футбольных болельщиков из России. Все они получили штрафы.

Напомним, днем ранее более десятка человек попали в милицию за потасовку в кафе перед матчем.

После вчерашнего инцидента в суд были доставлены шесть граждан России, рассказал tut.by ведущий специалист суда Борисовского района Дмитрий Кривело.

Речь идет о пятерых мужчинах и одной женщине, на которых милиция составила протоколы по ст. 17.1 (Мелкое хулиганство) и 23.4 КоАП (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица).

В итоге россиянку оштрафовали на 5 базовых величин (115 рублей), еще одного мужчину — на 4 базовых. Остальным присудили штрафы по 3 базовых. При желании граждане могут обжаловать решение суда в 10-дневный срок.

Напомним, вечером 23 ноября на «Борисов-Арене» прошел футбольный матч между клубом БАТЭ и сербским «Црвена Звезда». Гостевую команду приехали поддержать также болельщики российского клуба «Спартак».

За несколько часов до матча и во время него милиция задержала 14 иностранных болельщиков (граждан России и Сербии) за хулиганство, нахождение пьяными или распитие алкоголя в общественном месте или неповиновение милиции. В итоге было составлено 20 протоколов.