Пробки 9 баллов: из-за «Чёрной пятницы» Минск полностью встал 11 24.11.2017, 19:19

4,914

Портал Яндекс.Карты сообщает о красном уровне затора на дорогах столицы.

Практически встала центральная часть города, пробки оцениваются в 8–9 баллов. Почти бездвижно стоят авто по всему проспекту Независимости вплоть до Уручья – 8 баллов, пишет kp.by.

Несмотря на то, что столичные магазины часто проводят акции и скидочные дни, наибольший ажиотаж ежегодно наблюдается в так называемую «Черную пятницу».

Интересно, что само название «Черной пятницы» связывают не с мистикой или цветом ценников – в этот день еще с семидесятых годов прошлого века в Америке наблюдался такой ажиотаж и суматоха, образовывались такие «непролазные» заторы на дорогах, что день стал «черным». Такую сутолочную обстановку СМИ окрестили «Черной пятницей», так и повелось.

В большинстве случаев в прессе термин употреблялся в контексте больших пробок на дорогах, переполненных парковок и длинных очередей в магазинах и торговых центрах. Только спустя годы «Черная пятница» стала ассоциироваться с покупками, но пробки, как видите, это не отменяет.