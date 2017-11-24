Скучно не будет: веселье для россиян только начинается Anti-colorados, defence-line.org

24.11.2017, 22:33

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Вашингтон уже не видит никакого решения вопроса российской оккупации, кроме как военного.

Только на первый и самый беглый взгляд может показаться, что эрзац-переворот в Луганске, продвижение наших войск в районе Светлодарска и ситуация в Сирии никак между собою не связаны. Но внимательный же взгляд непременно отметит некие общие элементы, которые указывают на некий общий замысел, реализуемый в различных локациях.

Если сообщения о том, что ВСУ на несколько километров продвинулись в направлении Углегорска, соответствуют действительности, то это говорит о том, что наши военные «мають час і натхнення» для такого рода операций. А кроме того, высшее военно-политическое руководство Украины уверено, что такие действия не спутают карты нашим партнерам, в первую очередь – США. То есть, данная операция осуществлена в рамках уже имеющихся планов выдавливания противника, а сейчас мы увидели лишь маленькую его часть.

В данном случае, надо понимать логику происходящего, с точки зрения наших интересов. Нам обязательно нужно получить летальное оружие из США. Причем, не в виде снайперских винтовок «Ремингтон», а чего-то типа «Джавелинов» или пулеметов 590-го калибра, а возможно и более веселых и узнаваемых вещей, в виде вертолетов или самолетов. Это – не сюрреализм и Штаты могут это сделать легко и непринужденно. Якобы, почти все уже согласовано и, возможно, оружие уже находится на территории Украины, но пока еще не пошло в войска. Зато несколько дней назад в Украину приехала группа из 250 американских инструкторов, которые начинают обучать наш личный состав элементам боевого опыта армии США.

Наверняка, никто точно не расскажет, чему именно американцы намерены обучать наших военных. Вряд ли это могут быть вопросы тактики или еще чего-то подобного. Наши военные сами могут научить кого угодно, как можно решать боевые задачи без поддержки артиллерии и авиации. В США так работают лишь группы спецназа, а пехота никогда не лезет вперед, если не имеет прикрытия кавалерии. Из этого напрашивается вывод о том, что американцы приехали обучать обращению с конкретными видами вооружений, которые уже на подходе.

На самом деле, вопрос поставки летального оружия – очень важен. Ведь всем понятно, что это оружие будет применяться против оккупационных войск РФ, в частности – против кадровых военных. Это понимают и в Киеве, и в Вашингтоне, и в Москве. Как только пойдет массовое применение американского оружия, то тактика «переговоров ни о чем» перестанет работать по определению То есть, с этого момента Штаты входят в конфликт на нашей стороне и «включать заднюю» будет поздно. То есть, будет внесена полная ясность в то, что происходит на востоке Украины. Кстати, это будет значить, что Вашингтон уже не видит никакого решения вопроса российской оккупации, кроме как военного.

Похоже на то, что наши военные показывают товар лицом, что должно убедить Штаты в том, что оружие передается в надежные и умелые руки. Понятно, что такой шаг многократно увеличит масштабы падежа «заблудившихся отпускников» и их железяк. Это – своего рода Рубикон для Штатов.

В Москве чувствуют приближение такого расклада и пытаются привести в чувства своих наемников, при этом – уменьшая их финансирование. В таких условиях пираты всегда бунтовали, бунтуют и сейчас. А все это потому, что оккупированные территории превращены в черную дыру, которая ничего производить не может, а вот жрать — туда только подавай. Россияне убили на оккупированной территории даже то, что работало. В итоге, оккупированные территории, включая и Крым, легли непосильным бременем на всю РФ. Иногда складывается впечатление, что их оттуда не спешат выбивать потому, что эти черные дыры еще не выполнили свою роль пылесосов и не утилизировали в себя все свободные средства Московии.

Кстати, это же происходит и в Сирии. Уже окончательно обозначаются зоны оккупации всех сторон, участвующих в войне с ИГИЛ и все участники этой войны закрепляются в своих зонах оккупации. При этом получается так, что большая часть с месторождениями нефти и газа, а также пресловутый коридор для прокладки труб до Турции, контролируют проамериканские военные группировки, а россияне прихватили себе побережье, пустыню и десятки городов, которые были успешно разрушены. Все случилось ровно так, как в сказке про вершки и корешки, с туповатым медведем. Это как раз – про Москву.

Путин смог оккупировать территории на двух ТВД, но они повисли ярмом на всей стране, которая вынуждена кормить оккупированное население и свою, погрязшую в тупых драках, армию. Чем дольше РФ воюет, тем дороже ей это стоит. В конце концов, она выходит на предел возможности финансирования этих войн. Как сообщают из Москвы, РФ объявила о необходимости восстанавливать Сирию. Стоимость восстановления оценивается в сто миллиардов долларов, но западные эксперты, как минимум – утраивают эту сумму. В общем, из РФ намерены выкачать все соки быстро и без разночтений. То есть, РФ загоняют до истощения и при этом она теряет свой личный состав, имеющий опыт боевых действий. Похоже на то, что Штаты желают загонять РФ до полусмерти, а потом – взять ее голыми руками. В любом случае, и Штаты, и НАТО, и теперь – Украина, не желают оплачивать «освобождение» жизнями своих военных, а потому будут до конца использовать ситуацию, когда различные группировки террористов гробили бы себя и днем, и ночью, а нам надо будет лишь аккуратно зачистить территорию.

Так что все развивается очень стремительно, и в рамках какого-то плана, о сути которого мы узнаем позже. А пока мы наблюдаем за событиями, которые войдут во множество учебников и станут основой для целого ряда диссертаций. В любом случае, россияне могут не беспокоиться о том, что они умрут со скуки. Для них веселье только начинается.

Anti-colorados, defence-line.org