Как прошла «черная пятница» в Минске 3 24.11.2017, 23:22

3,775

Из-за очередей многие уходили без покупок.

«Чёрная пятница» в Минске началась с 9 балльных пробок в центре и на проспекте Независимости. В ТЦ людей тоже было больше, чем в обычные дни. Хотя драк, как в Америке за телевизоры, не предвиделось. Вообще, не было похоже, чтобы электротехнику расхватывали. Например, в «Пятом элементе» из-за очередей люди уходили без покупок, пишет kp.by.

Самый большой ажиотаж наблюдался в ТЦ «Галерея Минск», очереди растянулись в «Крафте», «Резервед», «Коттон», «Пандора» и «Nyx».

– В Пандоре люди все в магазин не помещаются – море народу. Подвески покупают, ощущение, что хватают все, что видят. В магазин косметики вход закрыли и впускают партиями. В магазинах одежды в примерочные очереди на весь зал, люди по 15 шмоток несут зараз примерять, – рассказала нам очевидец.

В многих магазинах были огромные очереди в примерочные

Фото: Никита Недаверков.

А вот магазин с айфонами и айподами не участвует в «Черной пятнице», там никого. Но продавцы рассказали, что на открытии скидки были 15% и очередь заканчивалась на втором этаже.

Встречные говорят, что пойдут в магазины завтра, так как скидки 20-30% будут еще все выходные.