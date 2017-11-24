Не «Джавелинами» едиными 24.11.2017, 23:31

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Какое еще оружие Украина может получить от США.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин убежден, что Украина получит доступ к современному оборонительному вооружению.

Об этом он заявил во время своего визита в США, пишет «Укринформ».

Я убежден, что в будущем мы точно получим больше оборонительного вооружения и военного оборудования. Не могу сказать точную дату, но мы работаем над этим,

– сказал Климкин, отвечая на вопрос о предоставлении Украине оружия от США.

По словам главы украинского МИД, речь идет не только о поставках противотанковых комплексов Javelin, но и о дронах, контрбатарейных системах и средствах кибербезопасности.

.@PavloKlimkin at @HFXforum: I don't believe we are in a cold war. We are in a REAL war and not only #Ukraine. #Russia has waged real hybrid war against Ukraine, the west and its institutions. #HISF2017 pic.twitter.com/mSUUDmiirO — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) 18 ноября 2017 г.

«Нам нужно все это оборудование, логистическая поддержка и обучение. Тем более, это взаимовыгодно: мы передаем свой опыт борьбы с россиянами. Речь идет не об одном отдельном элементе пазла, не только о «Джавелинах», а обо всем», – отметил Павел Климкин.

Он в очередной раз подчеркнул, что не только Украина находится в состоянии не «холодной», а настоящей войны с Россией.

Накануне Совет безопасности США согласовал выделение гранта Украины в размере 47 миллионов долларов. Эти деньги должны пойти на закупку американского оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin.