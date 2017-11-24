«На землях Полесья было море Геродота» 1 24.11.2017, 23:40

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Семь невероятных исторических мест Беларуси.

Kp.by предлагает познакомиться с 7 исчезнувшими (или почти исчезнувшими) местами Беларуси.

Море Геродота

На картах ВКЛ море Геродота обозначали как Сарматское озеро, что начиналось уже за Слонимом. Фото: архив

Древнегреческий историк Геродот 2500 лет назад писал: на землях Полесья было море. Позже его и назвали морем Геродота. Большую воду фиксировали на картах до XVII века. По ним наша земля напоминала Венецию, тут до городов добирались на судах. Причем в южные походы властители Великого княжества Литовского шли в обход моря - слишком опасным становился путь. Со временем водный массив стал высыхать. Сначала его именовали Сарматским озером, а потом - болотами, известными и теперь.

Город Казимир

Находки на месте Казимира указывали - тут стоял именно город. Фото: bobruisk.gu.ru

Казимир исчез в 1665-м, просуществовав 12 лет и даже не попав на карты ВКЛ: селение уничтожили казаки атамана Золотаренко. Зато Магдебургское право на самоуправление получил. Подписала привилей королева Цицилия Рената, что и назвала город в честь сына Казимира. Правда, он умер молодым и не унаследовал престол. А нашел уничтоженный город 11 лет назад белорусский археолог Сергей Рассадин: сначала обнаружил привилей в варшавском архиве, а затем проводил раскопки в деревне Королёва слобода Гомельской области - за 52 километра от Светлогорска.

Крепость Сокол

Крепость Сокол существовала 13 лет и не выдержала штурма войск короля Стефана Батория. Фото: архив

В древности многие населенные пункты были укрепленными. Среди них - Сокол, одна из 6 фортеций стрельцов Ивана IV Грозного времен Ливонской войны. Возвели ее в нынешнем Россонском районе Витебщины неподалеку от места слияния рек Нища и Дрисса, чтобы остановить наступление войск Речи Посполитой. Сокол был порубежной крепостью, полуовальной в плане, с 10 башнями на 2 - 3 яруса каждая. Точку в истории крепости поставил штурм дружинами Стефана Батория 25 сентября 1579 года. Хроники пишут: воины короля никого не щадили. Кстати, просуществовал Сокол всего 13 лет.

Затопленные деревни Вилейщины

Полностью или частично при сооружении водохранилища ушли под воду 9 деревень. Фото: архив

Река Вилия пошла по новому руслу 8 сентября 1973 года - тогда на карте появилось Вилейское водохранилище (его называли и Вилейским морем) - самый большой искусственный водоем республики площадью 64,6 квадратного километра. За 5 лет стройки под него выкопали огромный котлован, вырубили 3300 гектаров леса, полностью или частично выселили 9 деревень, которые попали в зону затопления. Их хозяева переносили дома в близлежащие села, поближе к родственникам, либо забирали деньги и обзаводились новым жильем по всему СССР. А еще выполнили перезахоронения - тогда с местных кладбищ было перенесено около 2000 могил.

Подземные ходы в Минске

Еще не засыпанные подземные ходы в центре Минска помнят дети послевоенного поколения. Фото: ctv.by

Последний раз ходы открывали в 1970-х на раскопках Старого города. В XVII веке они связывали базилианский, доминиканский и бенедиктинский монастыри. Так монахи перемещались и повседневно, и в случае войн. Проходили катакомбы под современной улицей Интернациональная (от кинотеатра «Победа») до площади Свободы. Ходы сооружали из красного кирпича-пальчатки высотой порядка двух метров и шириной в полтора. Под землей можно было добраться также от площади Свободы к нынешней Зыбицкой и в район сегодняшнего спуска к Немиге от Кафедрального собора.

Фара Витовта

Фару Витовта перестраивали при каждом изменении власти на наших землях. Фото: архив

Не счесть перестроек этого храма из-за разрушений, пожаров и встрясок в обществе. Деревянный в XIV веке при князе Витовте, каменный с ренессансной изящностью три столетия спустя при короле Стефане Батории. А потом - то с православными башенками, а то с готическими чертами он, оставался центром архитектуры Гродно. И мог бы дальше побыть складом, кинотеатром или спортсооружением, но 29 ноября 1961-го в пылу антирелигиозной борьбы аргументом в пользу аварийности сооружения XIV века стал заряд взрывчатки. Для современных гродненцев есть утешение: место Фары Витовта не застроено.

Полоцкая София

Настоящую кладку византийского образца можно увидеть в подвалах нынешнего собора. Фото: реконструкция Виктора СТАЩЕНЮКА

Этот храм не утрачен, но представить воочию, какой была первая каменная постройка Беларуси, можно лишь под собором. Знакомые черты Софии - перестройка середины XVIII века под виленское барокко. Ведь в 1710-м, спустя пять лет после закрытия храма, тут взорвался порох на устроенном в Софии складе боеприпасов. Храм пролежал в руинах 18 лет. Кстати, только фрагмент восточной апсиды собора состоит из древней плинфы примерно на 12 метров ввысь. В основном настоящую византийскую кладку можно увидеть в подвале собора - это части фундамента, стен и опор. Неровно уложенный кирпич - таков был экстерьер храма в XI веке.