Состояние основателя Amazon превысило $100 миллиардов 1 25.11.2017, 8:09

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Джефф Безос

Фото: epa/upg

За "черную пятницу" Джефф Безос разбогател на $2,4 млрд.

На пике распродаж "черной пятницы" состояние основателя и гендиректора Amazon Джеффа Безоса впервые достигло отметки в $100 млрд, сообщает Bloomberg.

Благодаря оптимизму инвесторов акции компании подорожали более чем на 2%, а состояние Безоса выросло на $2,4 млрд, составив $100,3 млрд. Отмечается, что в эту "черную пятницу" продажи онлайн-площадки превзошли прошлогодние показатели на 18,4%.

За прошедший год основатель Amazon разбогател на $32,6 млрд, чего не удавалось никому из рейтинга миллиардеров, составляемого Bloomberg. Он также стал первым человеком с 1999 года, чье состояние превысило отметку в $100 млрд; до него это удалось основателю Microsoft Биллу Гейтсу.

Безос оставил Гейтса на втором месте еще в июле 2017 года, став самым богатым человеком в мире.