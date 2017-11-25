НАТО: Большинство русскоязычных учетных записей в Twitter − боты 25.11.2017, 8:17

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Политические силы активно используют боты в соцсетях для манипуляций общественным мнением.

В докладе Центра передового опыта НАТО по вопросам стратегических коммуникаций говорится, что 60% всех русскоязычных учетных записей в Twitter являются ботами, передает Голос Америки.

"Русскоязычные боты создают примерно 70% всех российских сообщений о НАТО в странах Балтии и Польше. В целом 60% активных русскоязычных учетных записей имеют вид автоматизированных. Для сравнения 39% англоязычных аккаунтов являются ботами", − сообщается в докладе.

Выводы исследования базируются на анализе подборки данных Twitter, которые касались военной активности в странах Балтии и Польше.

"Эта подборка не является репрезентативной относительно Twitter в целом. Выводы могут быть другими в случае других медиа платформ", − отмечается в документе.

Специалисты НАТО указывают, что политические силы активно используют боты в соцсетях для манипуляций общественным мнением по вопросам региональной геополитики.

"Сгенерированные ботами сообщения имеют различия в зависимости от того, на какую аудиторию они нацелены. Сообщения, нацеленные на западного потребителя, отмечают, что масштабы российских учений меньше, чем операции НАТО. Сообщения нацелены на внутреннюю аудиторию, редко упоминают российские учения", − заявили в альянсе.