Путин подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ 4 25.11.2017, 18:16

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Владимир Путин

Закон позволяет присваивать зарубежным средствам массовой информации статус иностранного агента.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий приравнивать к иностранным агентам зарубежные СМИ. Подписанный главой государства закон размещен в субботу на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает interfax.ru.

Госдума 15 ноября одобрила поправки в действующее законодательство, в соответствии с которыми предусмотрена возможность признания иностранных средств массовой информации, действующих на территории РФ, иностранными агентами. На российские СМИ, в том числе с долей иностранного капитала, закон не распространяется. Совет Федерации одобрил закон на заседании 22 ноября.

Норма о СМИ-иноагентах, как подчеркивали парламентарии, вводится законодательство в качестве «ответа на действия США» в отношении российских СМИ, а именно телеканала RT и агентства Sputnik.

С критикой закона ранее выступил Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ). Там отметили, что предлагаемые изменения законодательства не указывают никаких иных оснований для признания иностранного СМИ, выполняющим функции иностранного агента, кроме наличия финансирования из иностранных источников. СПЧ предлагал Совфеду вернуть закон о СМИ-иноагентах в Госдуму для доработки.