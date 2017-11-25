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Россияне бегут из страны

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  • 25.11.2017, 22:15
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Фото: dosug.md

Ежегодно из РФ уезжают на ПМЖ за границу порядка 200 тысяч человек.

Как пишет «Эхо Москвы», об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его оценкам, российскую столицу ежегодно покидают порядка 3-4 тысяч человек. Выступая на общероссийском гражданском форуме Собянин утверждает, что Москва является форт-постом, который пытается хотя бы часть этого потока остановить.

По словам мэра, московская агломерация насчитывает 30-35 миллионов человек. Производительность труда здесь в 2,5 раза выше, чем в среднем по России и в 5-7 раз больше, если сравнивать с сельской местностью.


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