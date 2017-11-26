«Черная пятница» поставила в США рекорд по покупкам онлайн 1 26.11.2017, 8:06

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В День благодарения и «черную пятницу» американцы потратили $7,9 миллиарда.

В начале сезона рождественских распродаж и скидок, 23-го и 24-го ноября, американцы потратили на покупки через интернет рекордную сумму, которая на 17,9% превзошла их расходы в эти дни в 2016 году, передает агентство Reuters со ссылкой на данные исследовательской компании Adobe Digital Insights.

Всего в День благодарения и «черную пятницу» онлайн покупатели в США приобрели товаров на $7,9 млрд.

При этом агентство ожидают, что в «киберпонедельник» (Cyber Monday), который наступает после «черной пятницы», американцы потратят $6,6 млрд, что сделает этот день крупнейшим в истории распродаж.

По данным маркетинговой компании Criteo, 40% покупок в «черную пятницу» были сделаны с мобильных телефонов, тогда как в прошлом году доля мобильных покупателей составляла 29%.

Reuters также отмечает, что в этом году было зафиксировано довольно мало свидетельств «безумия покупателей», несмотря на то, что обычные магазины предлагали большие скидки, подарки и другие меры стимулирования. Многие покупатели заявляли, что приходили в магазины посмотреть товары, чтобы потом купить их через интернет.