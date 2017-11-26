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На встречу с Навальным в Нижнем Новгороде пришли тысячи человек

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  • 26.11.2017, 8:12
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Мероприятие разрешили провести на окраине города.

В Нижнем Новгороде с субботу состоялась встреча Алексея Навального с горожанами. Мероприятие прошло на окраине, местные власти разрешили провести его в сквере. В нем участвовали, по разным данным, до двух тысяч человек, сообщает svoboda.org.

В первой половине того же дня, 25 ноября, Навальный встречался со своими сторонниками во Владимире. На обоих мероприятиях Навальный говорил низких зарплатах и коррупции в органах власти на разных уровнях.

Предвыборное агитационное турне учредителя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального продолжается уже несколько месяцев. Оппозиционер намерен участвовать в президентских выборах 2018 года. Его штабы действуют в 81 городе РФ.


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