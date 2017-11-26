Больше всего будут радоваться люди из ближайшего окружения диктатора 33 26.11.2017, 8:22

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Это заметно по выражению их лиц на совещаниях.

На днях независимые журналисты телеканала «Белсат» обратились к минчанам с вопросами, что они будете делать, когда в Беларуси сменится власть? Нужно ли Лукашенко уйти в отставку?

Абсолютное большинство опрошенных были единодушны — диктатор должен уйти. А его отставку 99% белорусов готовы праздновать массовым всенародным гуляньем.

Есть ли в Беларуси предпосылки для того, чтобы чаяния народа сбылись? На этот и другие вопросы Charter97.org отвечает один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель.

- В Зимбабве произошла «бескровная коррекция» власти. Какие параллели с Беларусью вы видите?

- Параллелей более, чем достаточно. И Лукашенко, и Мугабе в свое время получили власть в странах, экономическое развитие и перспективы которых были лучше, чем у большинства соседей. И довели их до ручки. Огромная инфляция, обесценивание национальной валюты, регулярные деноминации и девальвации, нищета и безработица, конфликт с Западом, санкции — реальность и Зимбабве, и Беларуси.

Обоих диктаторов роднило маниакальное стремление к власти, преследование оппонентов, постоянный поиск врагов и заговоров даже в своем окружении. Не зря они легко находили общий язык и радостно обнимались на международных форумах.

Естественно, параллели будут и в завершении правления Мугабе и Лукашенко. Уверен, белорусский правитель плохо спал в последние ночи — также, как после бесславного конца Милошевича, Хусейна, Каддафи и других своих друзей. Наверное, снились кошмары — карнавал на улицах, дружное предательство чиновников, братание народа с военными и возвращение из эмиграции лидеров оппозиции.

- Можно ли объяснить такое быстрое и бескровное свержение диктатора магической формулой «Надоел»? Можно ли сказать, что если «молотом» стала узкая группа военных, то «наковальней» – весь народ, который устал от диктатуры?

- Судя по тому, что говорили жители столицы Зимбабве журналистам в последние дни, слово «надоел» слишком мягкое. Использовали выражения покрепче. Кстати, это еще одна параллель с Беларусью.

Сейчас наши активисты в Минске и других городах страны проводят опросы на улицах, рассказывают про БНК, спрашивают про отношение к властям и готовность участвовать в протестах.

Если раньше критика режима как-то вписывалась в рамки приличия, то сейчас, используя цензурные выражения, сложно процитировать высказывания людей в адрес Лукашенко.

- Весь мир обошли неподдельные фото радости зимбабвийцев – и однопартийцев Мугабе из высших эшелонов власти, и простых людей. Будут ли так же радоваться уходу Лукашенко и белорусы?

- Наверное, больше всего будут радоваться люди из близкого окружения диктатора - чиновники, силовики, руководители крупных предприятий. Ведь если большинство белорусов как-то смогли абстрагироваться и уже давно стараются не замечать Лукашенко, то эти люди каждый день видят и слышат его, вынуждены терпеть его хамство и реализовывать безумные идеи.

Они ненавидят правителя намного сильнее среднестатистического жителя страны. Это заметно даже по выражению лиц на совещаниях и встречах. Да и не стоит забывать, что большинство из окружения Лукашенко умнее и способнее своего начальника. Думаю, многие из них задумываются о том, как бы его сменить.

- Вы активист белорусского сопротивления и политик. Любой политик – это стратег. Какие, по вашему мнению, самые слабые места у белорусской диктатуры?

- Отсутствие средств и источников, где их можно найти, тотальное недоверие внутри правящей группы друг к другу, невозможность предложить стратегию развития страны, в которую хотя бы на некоторое время смогут поверить люди.

- В продолжение предыдущего вопроса: какой, по вашему мнению, наиболее вероятный сценарий свержения диктатуры в Беларуси?

- На самом деле, если раньше сценарий виделся примерно одним, то сегодня вариантов может быть много. Но без уличных протестов вряд ли обойдется.

Как я уже сказал, денег у режима нет и не предвидится. Власти будут продолжать попытки забрать их у людей. Они уже делают это — придумывают новые поборы, штрафы, налоги. Одно из этих нововведений станет красной линией, точкой невозврата.

Люди выйдут на улицы, чтобы не уходить с них до смены власти. Встанут заводы и университеты. Силовики не станут трогать народ, ведь власть грабит и унижает и их, и их семьи тоже. Да и милиционеры и сотрудники спецслужб в последнее время постоянно говорят активистам оппозиции: если вас будет сто тысяч на улицах, вас никто не тронет. Я этим словам верю.

Через пару дней или часов группа самых сообразительных и трезвомыслящих чиновников договорится с лидерами оппозиции и сдаст своего шефа.

Возможны и другие варианты — военный переворот, «внезапная» смерть диктатора... Нельзя исключать и вмешательство России, ведь кого-кого, а Путина Лукашенко достал еще больше, чем белорусов. В любом случае, конец один, и он всем известен.