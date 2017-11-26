Мясникович: Студенты вузов должны больше работать на заводах 38 26.11.2017, 8:25

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Михаил Мясникович

А выпускников надо надежнее закреплять на селе.

На уровне университетского образования нужно увеличить производственную практику, заявил председатель «совета республики» Михаил Мясникович во время посещения Института национальной безопасности.

Мясникович подчеркнул, что высшее образование должно быть практико-ориентированным. «На уровне университетского образования нужно существенно увеличить производственную практику. Но при этом, если молодой человек во время обучения осознает, что выбрал не то направление, надо дать ему возможность перейти в другое учебное заведение», — сказал он.

Михаил Мясникович обратил внимание и на вопросы закрепления молодых специалистов на селе: «Надо в большей степени практиковать целевую подготовку кадров. Если молодой человек интересуется сельским хозяйством, близок к сельскохозяйственному производству, надо дать ему возможность получить высшее образование и закрепиться в том регионе, откуда он родом».

По его словам, большинство молодых людей сегодня стремится получить высшее образование, при этом теряется престиж среднего специального и профессионально-технического. «В то же время молодой человек, получив профессионально-техническое или среднее специальное образование, может стать квалифицированным специалистом и хорошо устроиться», — добавил он.