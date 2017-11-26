Двухметровый боксер из Минска выступил под флагом РФ – и проиграл 18 26.11.2017, 8:35

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Александр Устинов

Александр Устинов заметно превосходил соперника по габаритам.

Боксер Александр Устинов, долгие годы представлявший Беларусь, проиграл бой за звание чемпиона мира в супертяжелой весовой категории по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В ночь на 26 ноября в германском Оберхаузнене в поединке за титул он уступил немецкому боксеру сирийского происхождения Мануэлю Чарру, сообщает tut.by.

Примечательно, что на представлении перед началом боя Александр Устинов стоял на фоне российского флага, перед поединком исполнялись государственные гимны России и Германии.

На протяжении первых трех раундов более активно действовал Устинов, однако постепенно инициативу перехватил Мануэль Чарр, который в 8-м раунде даже сумел отправить Устинова в нокдаун.

В итоге же 12-раундовый бой завершился победой Мануэля Чарра единогласным решением судей — 115:111, 116:111, 115:112. Это 31-я победа Чарра в 35 боях (17 выиграно нокаутом).

Мануэль Чарр и Александр Устинов

Фото: mmaboxing.ru

Теперь 33-летний уроженец Ливана Мануэль Чарр (полное имя — Махмуд Омейрат Чарр) обязан провести переговоры с пуэрториканцем Фресом Окендо. А победитель этого боя, вероятно, встретится с 28-летним чемпионом WBA Super Энтони Джошуа из Великобритании, который не потерпел ни одного поражения в карьере.

Отметим, что 202-сантиметровый Александр Устинов заметно ревосходил соперника в габаритах — он выше Мануэля Чарра на 10 см и тяжелее на 22,5 кг (127 кг против 104,5 кг).

Для 40-летнего Александра Устинова это поражение стало лишь вторым в карьере (первое случилось в сентябре 2012-го от болгарина Кубрата Пулева). В предыдущих 35 боях он одержал 34 победы, причем 25 — нокаутом.

Прошедший поединок был самым важным в карьере 2-метрового гиганта, который прежде никогда не дрался за титул чемпиона мира.

Изначально чемпионский пояс WBA должны были оспорить американец Шеннон Бриггс и пуэрториканец Фрес Окендо. А победитель обязан был провести первую защиту против Устинова. Однако этот поединок не состоялся из-за положительной допинг-пробы Шеннона Бриггса, который был дисквалифицирован до декабря. Менеджеры Устинова пытались договориться о бое за вакантный титул чемпиона с Окендо, однако он не проявил интереса к поединку.

Александр Устинов является уроженцем Алтайского края и имеет гражданство России. Однако спортивную карьеру начал в Беларуси. После службы в погранвойсках на Дальнем Востоке работал с 1997 по 2001 год в ОМОН, принимал участие во второй чеченской войне и был представлен к двум государственным наградам: медали «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени и ордену Мужества.

В Новосибирске познакомился с тренером Владимиром Задираном, бывшим чемпионом мира по кикбоксингу среди профессиналов и одним из основоположников белорусской школы кикбоксинга и тайского бокса, и вскоре стал тренироваться под его руководством.

Фото: «Спорт-Экспресс»

Бойцовскую карьеру начинал как кикбоксер, в профессиональном боксе дебютировал 13 мая 2005 года в Минске.

Сотрудничал с промоутерской организацией братьев Кличко K2, а также был спарринг-партнером Виталия Кличко. С 2014 года выступает за промоутерскую компанию россиянина Владимира Хрюнова и став выходить на поединки как под белорусским, так и под российским флагами. На международном сайте статистики BoxRec снова стал числиться россиянином.

Выступления под российским флагом в последние годы Александр Устинов в программе «Итоги недели» на телеканале «Беларусь 5» в октябре 2016-го объяснил так:

— На протяжении семи лет выступал под белорусским флагом. Я здесь живу. Когда защищал титулы, играл белорусский гимн, поднимался белорусский флаг. Во мне и в тренере не было никакой заинтересованности. Я же по национальности русский. Сейчас у меня российские промоутеры. В Беларуси, можно сказать, профессиональный бокс не очень развит, — сказал Устинов.