Как перекупщики наживаются на квартирах по $680 за «квадрат» 5 26.11.2017, 8:54

8,163

ФОто: onliner.by

Что и почем перепродают в «уксовских» домах в Новинках

Когда возле УКСа Центрального района разгорелся конфликт из-за дешевых квартир, многие стали подозревать претендентов на доступные «квадраты» в спекуляциях — мол, сейчас понакупят по дешевке жилья в Минске, а потом перепродадут втридорога, наварив на каждой квартире минимум $10 000—15 000.

Возможно, так и будет, ведь законом это не запрещено — люди строились за свои, без льгот и дотаций, а значит, и распоряжаться «квадратами» могут по личному усмотрению.

Onliner.by решил посмотреть, что же и за сколько сейчас продается в новом, самом доступном по ценам среди новостроек районе Минска — в Новинках. МАПИД по заданию УКСа уже возвел несколько многоэтажных домов, в двух из них мы даже побывали на приемке, рынок недвижимости не дремлет — в базе сервиса «Дома и квартиры» появляются все новые и новые предложения.

ФОто: onliner.by

Район Новинок сразу же заявлялся как бюджетный — окраина города, инфраструктуры почти нет, дома панельные, да еще и частично с видом на психоневрологический диспансер. Ну за что тут брать бешеные деньги? Поэтому «квадрат» оценили скромно — примерно от $680 до $770 в эквиваленте. Минчанам такая инициатива понравилась, и они принялись денно и нощно дежурить под УКСом, чтобы отхватить квартиру получше. У многих это получилось. Но, как оказалось, жилье в новостройке в Новинках — не предел мечтаний, поэтому собственники охотно продают свои квартиры уже на вторичном рынке и по совсем другой цене.

Дом с «вышиванкой»

Об этом доме говорили очень много, некоторые даже думали, что изображенные на торцевой стене орнамент и бело-красно-белые полосы — проделки фотошопа. Как бы не так — УКС рискнул оригинально украсить фасад дома №15 по улице Павлины Мяделки и не проиграл. Сейчас в доме с «вышиванкой» продаются три квартиры с социальной отделкой — «однушка», «двушка» и «трешка». За самую маленькую по площади квартиру (42-метровую «однушку» на восьмом этаже) просят отнюдь не маленькую сумму — $55 000 по курсу. Делим одно на другое и получаем «квадрат» за $1300! Капитальный рост цен.

«Новая квартира в панельном высокоэтажном доме, стеклопакеты, металлическая дверь, лоджия с французскими окнами, раздельный санузел, кухня новая, мусоропровод, городской телефон, интернет, имеется вся мебель для проживания», — кратка в описании характеристик собственница.

Двухкомнатную квартиру в этом же доме собственница оценила в $64 000. Первый этаж, 67,7 метра общей площади и «квадрат» в $945. Максимальная цена на такие «двушки» в этом доме была $52 129 (это если человек попадал во вторую, невезучую декларацию с ценой метра $770), минимальная — $47 390 (первая декларация для «двушек» была по $700).

ФОто: onliner.by

«Удобное транспортное сообщение, Цнянское водохранилище. Новостройка с отделкой. Есть погреб», — буквально пару строчек написала хозяйка.

«Трешка», как и положено, стоит дорого — $78 000. И это, напомним, за квартиру в Новинках — по такой цене можно вполне подыскать себе что-нибудь приличное в более удобно расположенных жилых районах. При учете того, что площадь квартиры составляет 82,4 метра, «квадрат» выходит ни много ни мало $950.

ФОто: onliner.by

«Продам новую 3-комнатную квартиру с отделкой. Рядом Цнянское водохранилище, прекрасный вид из окна. Отличная планировка, стеклопакеты, акриловая ванна, просторный коридор и тамбур, есть место для хранения велосипедов и колясок. В квартире очень тепло, отопление включили, батареи с регулировкой тепла. Грузовой лифт. Благоустроенный двор, есть детская площадка и парковка», — объясняет преимущества своего предложения собственница.

Каркасно-панельный дом

ФОто: onliner.by

В каркасно-панельном доме, который также принимал участие в нашей приемке, продается три квартиры. И все однокомнатные. Как рассказал нам герой статьи, в «двушках» в доме №5 по улице Павлины Мяделки «квадрат» стоил $720—800. Следовательно, в «однушках» дороже долларов на 70—100. Что же мы имеем сейчас? За почти 42-метровую квартиру агент, представляющий интересы собственника, хочет выудить $42 900 ($1000 или около того пойдет на вознаграждение специалисту в сфере недвижимости). «Квадрат» получается равен $1020 — цена поднялась, но еще по-божески. Объявление висит же больше месяца и успело сбросить цену — изначально за «квадрат» просили почти $1050.

ФОто: onliner.by

«Продается квартира в новостройке с интересной планировкой в перспективном районе Минска. Рядом детский садик (1,1 км), торговый центр ALL на Долгиновском (1,9 км), «Беларусбанк», АЗС, Цнянское водохранилище, лес и близкий выезд на МКАД. На площадке расположены три квартиры. Квартира продается без отделки», — предупреждает агент.

Аналогичную «однушку» без отделки, но на восьмом этаже можно приобрести за $45 000 по курсу. «Чистый и новый район! 700 метров от дома Цнянское водохранилище, рядом лес, Елисаветинский монастырь. Планировка квартиры современная (кухня и комната по разные стороны). Окна выходят на разные стороны дома. Огромное количество парковочных мест возле дома! В квартире начаты чистовые работы, перенесены и добавлены розетки!!! Прямая продажа от собственника!!! Все документы готовы!!! Звоните!!!» — не жалеет восклицательных знаков хозяин, который оценилvc один квадратный метр своей квартиры почти в $1080.

За еще одну компактную квартиру просят те же самые $42 000. Планировка предложена другая — все окна смотрят в одну сторону, но «квадратов» примерно столько же. Так и получаем, что метр в «однушке» на пятом этаже стоит $1037. «Продается 1-комнатная квартира в новостройке. Цнянское водохранилище, лес, торговый центр ALL, выезд на МКАД. Тамбур на три квартиры. Частичная отделка, собственник, агентствам не беспокоить», — предупреждает хозяин.

Те, кто когда-то благодаря своему упорству успел отхватить квартиру по приятной цене, имеют сейчас законное право продать ее по такой стоимости, какая им заблагорассудится. Главное, чтобы покупатель нашелся. Как видим, скупиться в своих желаниях люди не хотят, выставляя за жилье на окраине ценник, вполне сопоставимый с «настоящим» столичным. Пожелаем им удачи и дождемся, когда же будет сдан ставший скандально известным дом с ценой квадрата $610, чтобы узнать, сколько «однушек» и «двушек» на первом и девятом этажах отправятся на поиски новых владельцев по новой цене.