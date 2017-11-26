Блогеры разоблачили скрытые налоги в Беларуси 29 26.11.2017, 9:42

13,527

Фото: tut.by

А какая у вас зарплата за вычетом всех скрытых налогов?

В каждом расчетном листке можно увидеть графу «подоходный налог», он у нас относительно небольшой, всего-навсего 13%. Есть в расчетке и графа «профвзносы» - 1%, это подать вышедшим на пенсию или уволенным за легкую коррупцию бывшим чинушам, ну и на «комсомольцев».

Казалось бы, отдай стране 13% - и гордо именуй себя налогоплательщиком... Но, как оказалось, есть и скрытые налоги. Гомельские видеоблогеры из проекта «Роторная жатка» составили топ скрытых налогов.

Какие еще скрытые налоги вы знаете? А какая у вас зарплата за вычетом всех скрытых налогов? Пишите в комментариях!