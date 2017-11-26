Захарченко может постичь участь Плотницкого 5 26.11.2017, 9:55

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Александр Захарченко

Обстановка в Донецке накаляется.

Один из главарей боевиков на Донбассе Александр Ходаковский прямо угрожает "руководителю" "Донецкой народной республики" ("ДНР") Александру Захарченко и готовит переворот по примеру Игоря Корнета в Луганске.

Об этом сообщает журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

По его словам, Ходаковский считает, что ситуация в Донецке "не намного лучше", говоря о режиме Захарченко.

"Если в Луганске главным оппонентом Плотницкому стали отряды Игоря Корнета, то главным публичным оппонентом Захарченко в Донецке является именно Ходаковский. Он имеет влияние и преданных ему командиров в 100-й бригаде "республиканской гвардии!, подчиненной Захарченко, а также в 11-м мотострелковом полку и в нескольких батальонах территориальной обороны", — подчеркнул журналист.

Также Ходаковский всячески пытается доказать, что Захарченко угрожает системе безопасности, которой руководят непосредственно "московские кураторы" — "МГБ ДНР" это просто филиал российских спецслужб. "Очевидно, Ходаковский получил разрешение россиян на усиление открытой прямой критики Захарченко. Обстановка в Донецке накаляется", — подытожил Бутусов.

Как известно, 24 ноября главарь самопровозглашенной "Луганской народной республики" Игорь Плотницкий написал заявление об отставке по состоянию здоровья.

23 ноября Плотницкий выехал в Россию, а в оккупированный Луганск вошли регулярные подразделения армии РФ численностью около 1 тыс. военнослужащих, включая спецназ ГРУ и спецназовцев МВД РФ, а также тяжелая техника: танки, БТР, артиллерийские установки.