Тысяча белорусов откликнулась на вакансию «спать и ничего не делать» 5 26.11.2017, 9:59

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Работодатель предлагает семь рублей в час.

Более 1000 резюме от минчан пришло после новости о том, что в столице ищут тестировщиков матрасов, одеял и подушек и готовы платить за лежание на кровати среднюю по меркам Беларуси зарплату. То есть 7 рублей в час за то, чтобы ничего не делать, пишет citydog.by.

Вакансия на должность, где ничего не нужно делать, была открыта в 9 утра 23 ноября. По состоянию на 16:00 пятницы пришло 1057 заявок от минчан. Белорусский производитель товаров для сна Vegas искал 5 человек, которые согласны провести весь день 28 ноября в постели. Соискателю нужно будет:

- спать,

- читать книгу,

- смотреть сериал,

- периодически отвечать на вопросы экспертов.

Таким образом будут тестироваться кровати, матрасы, одеяла и подушки и их влияние на сон. Показательно: большинство претендентов жалуются, что они не высыпаются на работе и заслуживают того, чтобы получать деньги, ничего не делая.

Если вы тоже хотите получить 70 рублей за такую непыльную работку, заполните анкету до 15:00 воскресенья. Работодатель официально оформит с вами отношения и оплатит каждый час ничегонеделания по тарифам средней белорусской зарплаты.