Стали известны подробности ухода диктатора в отставку 2 26.11.2017, 10:35

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Не всем правителям стоит рассчитывать на такой карт-бланш.

Бывший правитель Зимбабве Роберт Мугабе, недавно объявивший об отставке после 37 лет правления, получит за уход от власти "золотой парашют" в размере не менее 10 миллионов долларов, сообщает газета The Guardian со ссылкой на собственный источник в правительстве африканской страны. Ранее утверждалось, что Мугабе согласился уйти в обмен лишь на судебный иммунитет и гарантии безопасности.

По словам источника, половину указанной суммы экс-глава государства получит наличными и сразу, а остальные 5 миллионов будут выплачены ему в ближайшие месяцы.

На этом, впрочем, финансовые поощрения для Мугабе не заканчиваются. По соглашению об отставке президент и его супруга до самой смерти будут получать заработную плату. Для бывшего главы государства она составит около 150 тысяч долларов, для его жены Грейс - половину от этой суммы.

Напомним, отречение Мугабе последовало после того, как депутаты парламента затеяли процедуру импичмента. Этому предшествовало выступление военных против окружения теперь уже бывшего главы государства.

23 ноября, после того, как спикер парламента зачитал письмо об уходе Мугабе от власти, тысячи жителей столицы Зимбабве Хараре вышли на улицы и принялись петь и танцевать.

В минувшую пятницу к присяге был приведен новый президент - Эммерсон Мнангагва, бывший вице-президент, после которого в начале ноября в Зимбабве и разразился политический кризис. Присяга Мнангагвы, известного по кличке Крокодил, состоялась на Национальном стадионе в Хараре.

За день до этого Мнангагва встретился с Мугабе. Он гарантировал безопасность и благополучие своему предшественнику и его семье. Собеседники также договорились, что Мугабе на инаугурацию своего преемника лучше не идти.

Мугабе правил страной 37 лет подряд. Пост президента престарелый политик занимает 30 лет и собирался переизбраться на новый и последний согласно конституции срок.