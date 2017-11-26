Белорусы поделились секретами вождения в зимний период

Белорусы поделились секретами вождения в зимний период1
- 26.11.2017, 10:23
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Водители оценили, как «работает» зимняя и летняя резина на скользкой дороге.
С 1 декабря на большинстве транспортных средств в обязательном порядке должна быть установлена резина, соответствующая погоде: шины, предназначенные для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии, маркированные знаком в виде горной вершины с тремя пиками и со снежинкой внутри нее либо знаками «М+S», «M&S», «M.S», «M S» или «All seasons». Почему это так важно? Сотрудники УГАИ МВД предложили водителям в Минске оценить это самим в условиях, приближенных к реальным, сообщает onliner.by.
Насколько отличается управление автомобилем на летней и зимней резине на скользкой дороге? Всем желающим предложили сесть за руль специально оборудованного авто, чтобы опытным путем узнать ответ на этот вопрос.
Советы ГАИ по вождению в зимний период
Держите руль обеими руками, чтобы сохранять контроль;
сбросьте скорость: шины будут иметь лучшее сцепление с дорожным покрытием;
значительно увеличьте дистанцию до других автомобилей;
внимательно следите за действиями других водителей и окружающей обстановкой. Проще предупредить опасную ситуацию, чем среагировать на нее;
перед поворотом плавно тормозите только на прямой линии до поворота. Не тормозите в повороте, поскольку это может привести к заносу;
при повороте медленно сбавьте скорость перед поворотом и поддерживайте скорость во время поворота;
при повороте не делайте резких движений рулем;
периодически осматривайте шины: проверяйте остаточную глубину рисунка протектора и давление;
перед поездкой проверяйте исправность стеклоочистителей и контролируйте уровень стеклоомывающей жидкости.