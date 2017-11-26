Пять самых востребованных ИТ-направлений для начала карьеры 26.11.2017, 10:57

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Обучившись этим навыкам, можно на много лет стать высокооплачиваемым специалистом.

Издание Science Alert (перевод – hightech.fm) выбрало пять главных, по его мнению, инноваций, которые окажут наибольшее воздействие на технологическую сцену в следующем году. Все они находятся еще в начале своего развития, и поэтому не поздно пройти соответствующие курсы и стать востребованным специалистом.

Виртуальная реальность

VR появилась еще в начале 60-х, но только недавно накопила достаточно потенциала для превращения из футуристической мечты в реальность. Как только Facebook приобрела Oculus за $2 млрд, стало ясно, что за этой технологией будущее. И поэтому сейчас самое время начать учиться писать код для виртуальной реальности.

Машинное обучение

Методы обучения и прогнозирования действий компьютера находят сейчас широкое применение в целом спектре областей, от автономного транспорта до создания голосовых помощников вроде Siri. Не удивительно, что специалисты этого профиля весьма востребованы.

Этичное хакерство

Многие крупные компании берут киберзащиту в собственные руки и предлагают крупное вознаграждение тем, кто помогает им найти уязвимости. К примету, тот же Facebook заплатил так называемым «этическим хакерам» более $5 млн за то, что они обнаружили и сообщили компании о «дырах в обороне».

Блокчейн

Технология, которая обычно ассоциируется с криптовалютами, позволяет создавать децентрализованные приложения, обладающие повышенной степенью безопасности и прозрачности. В Иннополисе блокчейну начали учить даже старшеклассиников.

Интернет вещей

IoT обещает объединить все электронные устройства в единую сеть с возможностью удаленного управления через приложения. Наибольшей популярностью пользуется идея создания «умного дома» — когда будильник подсказывает кофеварке, когда пора варить утренний кофе, а приближающаяся машина термостату — что надо подогреть пол к возвращению хозяев. Спрос на профессионалов в этой области растет.

По мнению Алексея Потехина, операционного директора «Нетологии», в будущем возобладает принцип непрерывного обучения. Нужна будет экосистема, позволяющая человеку обогащать себя новыми знаниями и навыками. В ее основе будут смешанное обучение, большие данные и вовлеченность в процесс.