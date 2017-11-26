Дмитрий Полиенко сражается за свои права 26.11.2017, 10:59

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Дмитрий Полиенко

Фото: spring96.org

Отец политзаключенного повидался с сыном и рассказал, как тот держится против провокаций администрации.

23 ноября с Дмитрием в колонии встретился его отец Александр Николаевич Полиенко, которые рассказал сайту palitviazni.info о том, как приходится в колонии его сыну.

"Периодически сына и на самом деле прессуют в колонии, отправляя в ШИЗО, - говорит собеседник. - Если дело пойдет так и дальше, то могут применить 411-ю статью и добавить срок заключения. Сын этого не исключает ... "

"Мы узнали, что почти ежемесячно Дмитрий попадает на 10 суток в штрафной изолятор, - сообщил друг Дмитрия – Вячеслав Косинеров. - Приходят на разговоры оперативники, правда, о содержании бесед не известно. Дмитрий также не исключает, что на него могут "повесить" 411-ю статью, предусматривающую уголовное наказание за дисциплинарные нарушения. Его целенаправленно делают злостным нарушителем режима. Кстати, письма из колонии не доходят, хотя ему писали несколько раз ".

"В такой колонии вынести предупреждение для заключенного - это, как два умножить на два, – говорит отец политзаключенного. –- Не так повернулся, не так вздохнул - вот и нарушение. Дмитрий сказал, что сразу после нашего свидания вновь отправляется в ШИЗО. Вроде бы курил сигареты в неположенном месте, хотя этого не было. Это – главная проблема для сына, а во всем остальном вроде бы все нормально ".

Со слов отца политзаключенного, Дмитрию отвезли вещи, которые он просил, продукты питания. Свидание длилось около трех часов.

"В колонии сын работает - обслуживает станки, - говорит собеседник. - Правда, зарплаты там, безусловно, совсем маленькие. Дмитрий говорит, что за месячную зарплату можно купить только 4-5 пачек сигарет ".

Дмитрий Полиенко - социальный активист из Минска. Поводом для уголовного преследования стало его участие в мирном собрании "Критическая масса", которое проходило 29 апреля 2016 г. в Минске и было прервано милицией.

12 октября 2016 года судом Центрального района г. Минска признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел) и частью 2 статьи 343 УК (изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера). В итоге Полиенко был приговорен к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на два года.

7 апреля 2017 года судом Заводского района г. Минска рассмотрено представление органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного (скорее всего, УВД Заводского района), и отменена отсрочка исполнения наказания. В связи с этим, без права на обжало ние, активиста отправили в исправительную колонию для отбывания наказания в виде лишения свободы сроком на 1,5 года (с учетом времени содержания под стражей до суда в 2016 году).

Дмитрию Полиенко можно присылать письма поддержки по адресу: 213800 Могилевская область, г. Бобруйск, ул.Сикорского, 1. ПК-2, отряд № 9.