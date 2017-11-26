Студент разыгрывает минчан в метро и собирает миллионы просмотров 2 26.11.2017, 11:13

3,879

Александр Брушков

Фото: tut.by

Блогер рассказал о курьезных ситуациях и секретах популярности.

Автор YouTube-канала EASYVISION регулярно снимает пранки в минском метро, проверяет незнакомых людей на стрессоустойчивость и собирает миллионы просмотров. Портал tut.by расспросил блогера о неловких ситуациях и секретах популярности.

За каналом EASYVISION стоят минчане Александр Брушков и Максим Мартинчик. Александр появляется в кадре, а Максим отвечает за операторскую работу. Впервые они взялись за видео два года назад, но регулярно выпускать розыгрыши начали в феврале этого года. Сейчас у канала более ста тысяч подписчиков, а количество просмотров некоторых видео перевалило за миллион.

Сюжеты роликов похожи: Александр ставит незнакомых людей в метро в неловкие ситуации, а камера незаметно снимает их реакцию. За последние месяцы пранкер, например, пытался подремать на плече другого человека, обнять незнакомку, послушать музыку в чужих наушниках, заглянуть в смартфон. В некоторых экспериментах участвовали девушки, и пассажирам метро приходилось выдерживать пристальный взгляд незнакомки или рассматривать ее попу.

— Хочется раскрепостить людей и высмеять какие-то их недостатки — например, тех, кто смотрит в чужие телефоны или спит в метро, чтобы они больше так не делали, — рассказывает Александр.

Большинство людей в ответ на странности просто улыбаются или смеются. Некоторые отстраняются или пересаживаются на другое место в вагоне. Александр рассказывает, что за все время съемок серьезных конфликтов не случалось.

— Решить вопрос всегда можно мирным путем. Какое хулиганство? Хулиганство — это если я нарушаю общественный порядок, этого мы стараемся не делать, — говорит он. — А напрягать людей — мы же это всё ради веселья. Если я смотрю на человека, от него самого зависит, как он будет реагировать. Есть люди, которые отреагируют плохо, а есть те, кто просто посмеется.

Ситуации для сюжетов блогер берет из жизни:

— В первом пранке я заглядывал людям в телефоны, потом — смотрел на людей. Это многим понятная ситуация: ты едешь в метро и понимаешь, что какой-то человек смотрит на тебя и это тебе вообще не нравится. Мы хотели узнать, как люди будут на это реагировать. Что получилось — то получилось.

Одно из самых популярных видео пранкера — сравнение реакций людей в России и в Беларуси на случайно упавшие сто долларов. Ролик набрал на YouTube два миллиона просмотров.

Молодой человек рассказывает, что пранк снимали в Минске и Санкт-Петербурге, а деньги были ненастоящими. В итоговое видео вошли почти все отснятые дубли — большинство людей обратили внимание героя на упавшую купюру.

— В России мы отсняли, все было нормально, только один мужик под конец забрал деньги себе, — вспоминает Александр. — А в Беларуси, на первом же дубле, никто никак не отреагировал. Деньги просто остались лежать в вагоне, на видео эта реакция в самом конце. Я, мягко говоря, офигел от этого, думаю: «Что происходит?» Потом люди начали уже показывать на деньги и все оказалось не так плохо, как в самом начале.

Возможно, самый неприятный эксперимент: на сидении поезда метро оставляли пластиковую имитацию фекалий и наблюдали за реакцией людей — почти никто ее не замечал. Вторая часть: Александр подсаживался к пассажирам метро и включал на своем планшете фильм для взрослых — случайные свидетели в основном начинали хихикать.

— Если за все остальные видео я, можно сказать, горд, то за это — нет, потому что для людей это было неприятно, — рассказывает молодой человек. — Кстати, именно в этом видео была самая агрессивная реакция: когда оставляли какашку, один мужик ее забрал.

А когда я смотрел «фильмы для взрослых» на телефоне — это снова о том, зачем люди смотрят в чужие телефоны. Человек вообще занимается всем, чем хочет. Зачем как-то вмешиваться в его личное пространство?

Самый свежий ролик на канале — реакция сидящих пассажиров метро на беременную девушку, которая стоит рядом. Эксперимент проводили в Минске и Екатеринбурге.

— Уступали везде одинаково, правда это были люди от 30 лет и в основном женщины. Молодые люди ни там, ни там этого не делали, — отмечает Александр. — К слову, меня всегда напрягало чувство, когда я сидел в метро, а рядом со мной девушка или женщина стояли, это некрасиво. Поэтому сейчас сажусь в метро только во время пранков, в повседневной жизни — стою.

Фото: tut.by

Сейчас канал Александра популярен по меркам YouTube: меньше чем за год он собрал сто тысяч подписчиков. Хотя зрители из Беларуси составляют всего 7% его аудитории, иногда блогера узнают незнакомые люди на минских улицах. Молодой человек считает, что популярности удалось достичь за счет съемок в метро — хотя пранков всегда было много, ниша розыгрышей в метро на YouTube раньше была не занята.

Блогер рассказывает, что зарабатывает на своем канале, но это копейки по сравнению с тем, что можно получать на площадке. Большая часть дохода от пранков идет на съемку новых роликов. В будущем Александр планирует время от времени снимать социальные эксперименты на более серьезные темы.