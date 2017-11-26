Мстиславль возрождает тайны эпохи Гедиминовичей 26.11.2017, 11:44

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Фото: planetabelarus.by

Чем привлекает туристов древний город на Вихре.

Мстиславль в качестве туристической дестинации не так давно получил слоган «Мстиславль – живая история Беларуси», пишет planetabelarus.by.

Историко-культурное наследие

Наше небольшое путешествие начинается в городе Мстиславле, что называется, с места в карьер. И это неудивительно – ведь хозяева района, представители власти не скрывают, что хотят показать нам как можно больше и рассказать как можно подробнее об одном из древнейших городов Беларуси. И, естественно, богатейшее историко-культурное наследие является основной фишкой, магнитом, который и должен привлекать туристов. Шутка сказать, город был основан аж в 1156 году князем Ростиславом Мстиславичем на берегах реки Вихры и стоит на шести холмах, или горах, – Замковой, Девичьей, Троицкой, Панивойской, Тупичевской и Кладбищенской.

Мстиславская земля хранит множество тайн, легенд и преданий – к примеру, в замке на горе Панивойской прошли детство и юность знаменитой княгини Анастасии Слуцкой. Отсюда ее увез в Слуцк князь Семен Олелькович. По реке Вихре проходил когда-то путь «из варяг в греки». На Девичьей горе археологи откопали одно из древнейших поселений, появившихся задолго до нашей эры. Замковая гора – памятник археологии: именно здесь зарождался город и находился замок, окруженный рвом и земляными валами.

Фото: planetabelarus.by

В южной части города есть Святое озеро – некогда здесь стояла церковь, но в земле образовался провал, в который она обрушилась, а на этом месте появилось озеро. Рассказывают, что еще долго над озером раздавался колокольный звон. Среди множества памятников архитектуры можно выделить основные. К примеру, кармелитский костел Успения Божьей Матери. Это мощное сооружение находится у подножия Замковой горы. Монахи-кармелиты появились здесь в начале XVII века. Первоначально храм, который они построили, был деревянным, но в 1637 году на его месте воздвигли костел, поражающий строгостью архитектуры и массивными башнями-звонницами.

К сожалению, от былого великолепия интерьеров костела, где когда-то могли проводить службы одновременно шесть ксендзов, практически ничего не осталось. Нашим глазам предстало печальное зрелище: разбитая плитка на полу, песок под ногами, брошенные деревянные леса… Кое-где на стенах сохранились фрагменты уникальной росписи XVII века, изображающей сцены так называемой Трубецкой резни, когда во время русско-польской войны войсками князя Трубецкого был уничтожен каждый второй житель Мстиславля. Оставшихся в живых еще долго называли «недосеками».

Памятниками архитектуры являются храм Александра Невского, восстановленная на средства жителей Троицкая церковь, ансамбль иезуитского монастыря, пожарная каланча, каменная и деревянная гражданская застройка, в том числе бывшие гостиницы «Лондон» и «Париж».

Фото: planetabelarus.by

На центральной площади чистого и очень уютного города вместо привычного Ильича стоит памятник одному из видных просветителей, первопечатнику Петру Мстиславцу (в Мстиславле есть еще один памятник ему же, на улице Пролетарской).

Фото: planetabelarus.by

Для того чтобы увидеть Мстиславль сверху, мы взбираемся на пожарную каланчу, которую в скором времени собираются превратить в музей пожарного дела. Учитывая, что погода солнечная, панорама перед нашими взорами открывается просто чудесная!

Фото: planetabelarus.by

Еще одним интереснейшим объектом является Пустынский Успенский монастырь. Эта святыня находится в 11 километрах от Мстиславля, и в семи – от границы с Россией. Дорога когда-то так и называлась – Монастырский тракт. Монастырь был основан в 1380 году. Легенда гласит, что один из мстиславских князей, Симеон Лугвен из рода Гедиминовичей, серьезно заболел и стал терять зрение. В страхе молодой князь обратился к Богу. Однажды во сне ему явился старец и сказал: «Если хочешь прозреть, иди в пустынь, найди там криницу и омой глаза». Князь так и сделал, хотя удалось ему это не сразу. И когда прозрел, то увидел икону Богородицы, явившуюся в ветвях дерева, росшего над источником. На этом месте князь Симеон велел основать монастырь, а над криницей поставил часовню. Одновременно монастырь выполнял функцию форпоста и отражал нападения врагов с востока.

Фото: planetabelarus.by

В 1925 году монастырь постигла горькая судьба большинства белорусских религиозных учреждений – он прекратил свое существование. До 1960 года здесь находился детский дом, а до 1970-го – школа. Затем «Пустынки» были окончательно заброшены. В 2003 году по благословению епископа Мстиславского и Могилевского Софрония началось восстановление мужского монастыря. Сегодня в монастырских кельях живут шесть монахов и четыре послушника.

Монастырь расположен в потрясающе красивом месте, создающем неповторимую атмосферу умиротворения и покоя. Процесс реставрации идет медленно – пока полностью восстановлена стройная белоснежная звонница высотой 60 метров (в первоначальном варианте ее высота составляла 74 метра), на которой установлено шесть колоколов – один большой и пять маленьких. На холме находятся величественные руины, заросшие деревьями, – все, что осталось от двух некогда великолепных храмов. Увы, но один из них – церковь Успения Богородицы – восстановлению уже не подлежит.

Фото: planetabelarus.by

Дорога ведет на самую вершину холма, а затем круто спускается вниз, к небольшому храму Рождества Богородицы и кринице с чудотворной водой. Рядом находится купель, в которой самые отважные верующие совершают омовение.

Сегодня главной святыней монастыря является проявившийся на стене лик Иисуса Христа. История этого чуда такова. В 2003 году монахи начали приводить в порядок здание, где раньше находилась школа. И в одном из классов на стене, которую раньше закрывала доска, вдруг увидели лик Христа. Монахи восприняли это как знак, что восстановление монастыря – святое дело. Утверждают, что за прошедшие годы образ стал гораздо четче, а краски – ярче. В том, что лик Спасителя, а также очертание креста под ним действительно видны совершенно отчетливо, мы смогли убедиться собственными глазами.

Фото: planetabelarus.by

Во время экскурсии туристов водят к так называемому кагальному колодцу, расположенному у подножия Замковой горы и освященному в честь Тупичевской Божьей Матери. Когда-то он был главным источником питьевой воды в городе. Название «кагальный» произошло от еврейского «общественный». Именно евреи развозили отсюда воду в бочках по всему городу.

Фото: planetabelarus.by

И, конечно, туристы посещают комплекс, недавно возведенный на Замковой горе, чтобы получить представление о том, как в далекие времена выглядел город, окруженный крепостными стенами. С помощью научного сотрудника историко-археологического музея Валентины Тимошковой мы погружаемся в историю, заходим в донжон, превращенный в музей, и осматриваем раскоп. Теперь убедиться в том, что древние горожане ходили по деревянным мостовым, умели писать и пр., можно убедиться воочию. Приобретенные в ходе экскурсии знания мы закрепили в самом музее.

Фото: planetabelarus.by

После завершения программы стало понятно, что для вдумчивого путешественника одного дня для осмотра всех достопримечательностей и памятников в Мстиславле определенно не хватит.

События

Учитывая, что на крупные фестивали и праздники мы не попали, гостеприимные хозяева порадовали нас мини-событиями. Первой из анимаций стал квест, организованный в иезуитском комплексе. Сопровождаемые «монахом», мы спустились в подвалы, прошлись по сводчатым переходам, продегустировали монашескую еду и травяные чаи. Говорят, что дети, которым при этом даются определенные задания, просто в восторге. Красивым аккордом квеста стал мастер-класс, во время которого мы своими рукавами создали «шедевры» в виде грибов-боровиков.

Еще одну анимацию подготовили для туристов на Замковой горе. При входе нас встречал сам князь Ростислав, а затем, пока мы угощались горячими блинами и яичницей с пылу с жару, развлекали сценками из жизни и песнями.

Фото: planetabelarus.by

Любители событийного туризма могут приехать в Мстиславль и на другие праздники. Например, в январе здесь проходят «Коляды», в феврале – «Масленица», в марте – «Гуканне вясны», в апреле – «Вяликдзень», в июле – «Купалье» и «Рыцарский фэст», в августе – «Медовый Спас», а в декабре – обряд «Варваровская свеча».

Чем еще можно заняться?

Если положительных эмоций и впечатлений все-таки маловато, то можно найти себе дополнительные аттракции. Например, пройти апипроцедуры и привести себя в порядок с помощью натуральной медовой косметики от ПК «Медослав плюс», познакомиться с замечательными лошадками на конеферме, созданной еще в 1935 году, поплавать в бассейне физкультурно-оздоровительного центра «Олимп», провести душевный вечер на базе «Семигорье» или на одной из четырех агроусадеб, навестить местный Дом ремесел и приобрести там сувениры хэнд-мэйд, «оттиснуть» для себя письмо Петра Мстиславца на старинном «принте», отведать блюда местной кухни и уникальный мстиславский квас…

Фото: planetabelarus.by

Проблемы и мечты

Разумеется, задача привлечения и обслуживания туристов достаточно сложна и многовекторна, поэтому ожидать, что город, даже такой замечательный, как Мстиславль, сразу станет туристической меккой, было бы чересчур оптимистично.

Одной из основных проблем является недостаточное количество мест для размещения.

В единственной городской гостинице «Мстиславль» всего 80 мест, и они, прямо скажем, далеки от совершенства. Если взять все «спальные» места, то их едва наберется 150. Заместитель председателя райисполкома Игорь Мельников констатировал, что проблема действительно существует, но «все сразу сделать невозможно, учитывая, что туризмом в районе вплотную занялись только в последние 10 лет».

Что еще бросается в глаза? В городе нет единой организации, которая занималась бы ТОЛЬКО туризмом и приемом гостей. Здесь этим занимается и отдел образования, спорта и туризма райисполкома, и Центр детского творчества, и ФОЦ «Олимп», так что никакой единой стратегии и тактики не существует. Нет и аттестованных экскурсоводов.

Конечно, хотелось бы увидеть и показывать туристам отреставрированные фрески в кармелитском костеле, но это, как говорится, из области мечтаний.