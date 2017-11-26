NYT: У Джареда Кушнера уже нет прежних полномочий в Белом доме 1 26.11.2017, 11:50

Зять Трампа с белорусскими корнями занялся израильско-палестинской проблемой и технологическими проектами.

Зять президента США и его старший советник Джаред Кушнер в последнее время исчез из публичного пространства и занялся ограниченным кругом вопросов» в тени», сообщает The New York Times со ссылкой на пожелавших остаться неизвестными коллег Кушнера (перевод – rbc.ru).

«Он больше не главный президентский советник с неограниченными полномочиями», — пишет издание. Теперь Кушнер работает над разрешением конфликта между Израилем и Палестиной и занят технологическими проектами. В марте при белом доме открылось возглавляемое им Управление американских инноваций, которое борется с бюрократией в федеральных ведомствах.

Газета связывает усечение полномочий Кушнера с приходом в конце июля на должность главы аппарата Белого дома отставного генерала Джона Келли, который позволяет своим подчиненным меньше вольностей. «Джаред работает на меня», — говорил Келли. По словам трех советников Трампа, пожелавших остаться неизвестными, Келли даже обсуждал возможность увольнения Кушнера и его жены — дочери Трампа — Иванки.

Хотя сам Келли эту информацию опроверг: «Честно, никогда не было такого, чтобы я думал о том, как избавиться от Джареда и Иванки».

В первые полгода Кушнер проводил пять-шесть часов в день вместе Трампом, таким образом он защищал его от тех, кто мог бы убедить президента принять решение, не советуясь с остальными интересантами, пишет The New York Times.

Впрочем, другие собеседники газеты утверждают, что, наоборот, это изменения в лучшую сторону. Он помог «выжить» из Белого дома экс-главу аппарата Райнса Прибуса и бывшего главного стратега Стива Бэннона, тем самым стабилизировав ситуацию в Белом доме. Теперь он может сосредоточиться на собственных проектах.

«Он всегда был связан с формированием общей картины для президента, долгосрочных проектов, теперь он может работать без чужого вмешательства», — рассказал газете бывший советник предвыборного штаба Трампа Джейсон Миллер, который остается близким к Белому дому.