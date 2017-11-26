Российский банк раскрыл мошенническую схему с авто для белорусов 4 26.11.2017, 12:23

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Независимое расследование журналистов подтвердилось.

Недавно на авторынке в Малиновке журналисты abw.by обнаружили несколько автомобилей, которые оказались в залоге у российских банков. Буквально сразу в редакцию стали поступать сообщения от белорусов, которые после публикации обнаружили свои автомобили в российском реестре залогового имущества. На данный момент журналистам известно как минимум о 6 таких случаях, владельцы нескольких машин согласились рассказать свои истории.

"Граждане Беларуси, которые приобретут данные автомобили, окажутся в неприятной ситуации"

Сегодня же "Совкомбанк", о котором шла речь в первом материале, подтвердил наши опасения. Приводим их комментарий без сокращений:

"Да, действительно, мы раскрыли преступную мошенническую схему, в результате которой часть кредитных автомобилей, находящихся в залоге банков РФ, в том числе и ПАО "Совкомбанк", были поставлены на учет и реализуются на территории Республики Беларусь. Потенциально мы не видим повышенного риска для банковского бизнеса автокредитования, т.к. взаимодействие с правоохранительными органами между нашими государствами четко закреплено Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях.

Мы твердо убеждены, что любые противоправные действия должны пресекаться, а совершенные преступления, а мы говорим именно о преступной схеме, – преследоваться по всей строгости закона.

Совкомбанк уже предпринял определенные шаги, позволяющие выявить основных участников данной группы мошенников. Сейчас решаются вопросы о взаимодействии и дальнейших совместных шагах с правоохранительными органами Республики Беларусь.

К сожалению, граждане Беларуси, которые приобретут данные автомобили, окажутся в неприятной ситуации, когда в рамках возбужденного уголовного дела данные автомобили будут изъяты правоохранительными органами Республики Беларусь для проведения следственных действий и до их полного завершения".