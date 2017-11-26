Жизнь детей Мугабе: Самолеты для шопинга и золотые револьверы 1 26.11.2017, 12:41

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Вся золотая молодежь Зимбабве - это, по сути члены, одной семьи.

И не надо прилагать много усилий, чтобы понять какой. Несмотря на то, что африканская страна последние 30 лет находилась в самом глубоком кризисе, своим детям и супруге Мугабе ни в чем не отказывал. Частные самолеты, яхты, серебряные «роллс-ройсы», горы налички и золотые револьверы- все, чтобы детки не чувствовали себя обделенными, пишет kp.by.

Самое интересное, что 25-летний Роберт-младший и 21-летний Чатунга в стране, где 90% населения безработные и половина из них стоит в очередях за бесплатным супом, и не думали скрывать свой бриллиантовый образ жизни. У них открытые инстаграмы, где золотые детки вовсю демонстрировали все признаки роскошной жизни, которым позавидует Снуп Догг и Ким Кардашьян. Не говоря, уже о Филиппе Киркорове.

Мишель Чиронга - золотая девочка из семьи Мугабе

Фото: instagram Chatunga Bellarmine Mugabe

Так, незадолго до свержения Мугабе, его младшенький в своем снэпчате опубликовал видео, на котором выливает пару бутылоу шампанского (стоимостью $350 каждая) на свои наручные часы, усыпанные бриллиантами. Надо отметить, что чуть раньше тот же Чатунга выкладывал в инстаграм story своей руки, на которой были золотое кольцо, браслет и часы. Подпись шла незатейливая: «$ 60 тыс. на запястье, когда твой отец управляет всей страной».

Такой роскошной красотке позавидует и Ким Кардашьян

Фото: instagram Chatunga Bellarmine Mugabe

Кстати, именно папаша приехал спасать в Дубай своих беспечных наследников, где они закатили вечеринку в честь дня рождения одного из братьев. На частных самолетах они привезли туда своих друзей, арендовали особняк за 38 тысяч долларов и закатили такое пати, что только вмешательства высокопоставленного отца помогли им избежать тюрьмы. Из сведений, которые просочились в прессу, удалось узнать, что на вечеринке рекой лился элитный алкоголь и выстилалась дорожки из наркотиков, отчего двум из присутствующих гостей понадобились врачи. Впрочем, прежде чем получить нагоняй от отца и спешно покинуть эмираты, наследники успели прогуляться по магазинам, где, судя по фото, оставили средний бюджет, скажем, на здравоохранение Зимбабве. На снимках Чатунга то появляется с друзьями в бутике Gucci, то хвастается новой сумкой от Louis Vuitton.

Золотая молодежь Зимбабве любит дорогой шопинг

Фото: instagram Chatunga Bellarmine Mugabe

Тогда же похвастался приобретением дизайнерских кроссовок от Джузеппе Занотти из кожи крокодила ценой 14 тысяч долларов. А чуть раньше опубликовал золотой пистолет, который стреляет губной помадой. Милую сердцу вещь!

Дизайнерские кроссовки от Джузеппе Занотти из кожи крокодила ценой 14 тысяч долларов

Фото: instagram Chatunga Bellarmine Mugabe

Милая игрушка - золотой пистолет, который стреляет губной помадой

Фото: instagram Chatunga Bellarmine Mugabe

Говорят, модник он весь в маму. Это она ввела в семью традицию время от времени устраивать завтраки с элитным шампанским в одном из роскошных отелей Парижа, после которого обязательной программой был шопинг. Для этого дела самолет даже специальгно забирал и другого сына, Роберта-младшего, когда он учится в частной школе Сент-Джонса (самая лучшая школа в Зимбабве). Кстати, даже оттуда обоих наследников все-таки поперли. С туманной, но элегантной формулировкой: что на домашнем обучении мальчикам будет лучше.

Дети из семьи Мугамбе одеваются только от кутюр

Фото: instagram Chatunga Bellarmine Mugabe

Дети из семьи Мугамбе прекрасно разбираются в машинах

В итоге, «мальчикам» выписали преподавателей из Швейцарии, которые пытались научить «недорослей» хоть чему-то. Но судя по тому, что свои аккаунты «золотые детки» ведут с ошибками, получилось не очень. Да разве это главное?! Зато парни прекрасно разбираются в машинах. Особенно в дорогих. В сентябре Роберт-младший купил два Rolls-Royce, а не так давно похвастался своим черным «Бэтмобилем», на котором опять-таки появился в Дубае.

В сентябре Роберт-младший купил два Rolls-Royce, а не так давно похвастался своим черным «Бэтмобилем»

Фото: instagram Chatunga Bellarmine Mugabe

Не отстают от наследников, и 28-летние дочери магната и политика Филипа Чиянга, Ванессу и Мишель. Их папа — племянник Мугабе, его состояние оценивается в 280 млн долларов. Ванесса Чиронга, одна из так называемых «зимбабвийских Кардашьян» фотографируется в песцовых мехах в своей ванной. Ее сестра Мишель ездит на Land Rover Victoria Beckham 2013 года выпуска стоимостью 100 тысяч долларов, а свой медовый месяц на Сейшельских островах, который обошелся в 65 тысяч долларов, девушка назвала скромным отдыхом. Мишель заявила, она понимает, пока страна в кризисе, а инфляция напоминает стенограмму пожилого бегуна, она не может тратить так много на себя. В общем, бутерброд не лезет в рот...

Еще один родственник семьи, 33-летний Гениус Кадунгуре обожает «роллс-ройсы». Правда, пока у него их пять. Было бы больше, да Мугабе подкачал. Не вовремя ушел. Этот скандальный бизнесмен начал карьеру с получения разрешения на газодобычу, обеспеченного связями с «Ангольскими авиалиниями».

Ну и отдельно стоит упомянуть маму семейства – супругу Роберта Мугабе – Грейс. В родной стране ее называют не иначе как «Гуччи Грейс» или «Первая покупательница». Она обожает ювелирные украшения, и история Зимбабве знает случай, когда первая леди появилась на официальном приеме надев на себя 110 украшений. Умеет жить!

Жена бывшего главы Зимбабве Грейс Мугабе

Фото: REUTERS

Грейс вообще любит покупать или брать в аренду. Например, дома. Желательно, очень большие. По информации зимбабвийской газеты Independent, только в ноябре 2016 года она заплатила $4,2 млн за участок земли размером 55 га, с которого открывается вид на особняк Мугабе «Голубая крыша» — земля находится в престижном районе Борроудейл. Также она перечислила $3,5 млн за недвижимость в районе Сандхерст. Газета отмечала, что в своей родной стране она арендует жилье, на что у семьи Мугабе уходит $15 000 в месяц. Кроме того, Грейс платит за аренду и в Дубае в ОАЭ — там сумма выплат составляет $500 000 в год.

А расслабляется от дел праведных госпожа Мугабе, как мы помним, в Париже. Так, в 2003 она потратила здесь $120 тысяч на небольшой шопинг. Говорят, был повод, готовилась к свадьбе дочери. Бона вышла замуж за пилота Симба Чикоре. Ну а что там африканские пилоты много зарабатывают? Пришлось родителям невесты подключиться к оформлению свадьбы. Тогда Мугабе раскошелитлся на $1 млн, что пошел на ремонт дороги в столице страны, Хараре, ведущей от дома правительства к особняку Мугабе. В подарок от родителей невесты молодожены получили $100 000 и 55 голов скота. На свадьбе присутствовало около 4000 человек, в том числе президенты других африканских государств.

Грейс добилась того, что именно она была назначена главой женской лиги ZANU-PF, получила (сомнительную) докторскую степень в Университете Зимбабве и начала называть сама себя доктор Амай ("мать").

Сейчас на Грейс Мугабе и ее мужа наложены санкции Евросюоза и США, из-за чего они не могут спокойно перемещаться по миру.