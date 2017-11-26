На пропавшей аргентинской подлодке находились семь лишних человек 26.11.2017, 13:03

Личности четырех из них до сих пор не установлены.

На пропавшей аргентинской подводной лодке "Сан-Хуан" находились лишние семь человек, которые не являлись членами экипажа. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на брата одного из младших офицеров субмарины.

По словам собеседника агентства, всего на субмарине значится 37 постоянных мест экипажа, но поплыли в этот раз 44 человека. В число дополнительных семи пассажиров вошли два боевых пловца из подразделения спецназначения ВМС Аргентины, а также сотрудник флотской службы разведки.

Личности еще четверых лишних человек, он не уточнил. При этом источник добавил, что свою информацию он получил от супруги разведчика, находившегося на подлодке.

В настоящий момент семь судов с гидролокаторами продолжают поиски субмарины в зоне, где существует наибольшая вероятность ее обнаружения. Об этом, как передает ТАСС, накануне заявил представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби.

По его словам, в операции задействованы как аргентинские, так и иностранные средства. Он также добавил, что в зону, где в день исчезновения подлодки произошел взрыв неизвестного происхождения, также может направиться судно с американским подводным необитаемым аппаратом. Он может быть использован для спасения экипажа на глубине до 600 метров.

При этом Бальби констатировал, что в воскресенье, 26 ноября, погодные условия станут хуже. "Суда продолжат работу в своих зонах, однако, возможно, эффективность патрулирования снизится", - добавил представитель ВМС.

Поиски за пределами основной зоны также не прекращаются. "В другой области, чтобы не создавать друг другу помехи, находятся два эсминца и один корвет", - сказал Бальби.