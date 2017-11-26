Жители агрогородка под Слонимом взбунтовались из-за запрета держать свиней 30 26.11.2017, 13:20

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ФОто: gs.by

Власти предписали избавится от частного поголовья до воскресенья.

На днях все жители агрогородка Новодевятковичи получили предписание, основанное на решении Слонимского райисполкома, в котором говорится, что содержание свиней в подсобных хозяйствах несет угрозу находящемуся на расстоянии 4 км свиноводческому комплексу ИООО «Белдан», пишет gs.by.

Поэтому до 26 ноября 2017 года жителям, находящимся в буферной зоне, нужно избавиться от своих свиней, говорится в предписании.

24 ноября в Новодевятковичах прошло собрание, на котором сельчане жестко высказались о решении властей отнять у них свиней.

Жители против

Все люди, которые смогли прийти на собрание, высказались категорически против такого предписания, ссылаясь на свои маленькие заработные платы в 250 рублей, половина из которых уходит на оплату коммунальных услуг. Покупать мясо в магазине сельчанам не по карману. Люди негодуют. Ведь когда строили свиноводческий комплекс «Белдан», их мнения никто не спросил.

ФОто: gs.by

ФОто: gs.by

По словам местных жителей, сам комплекс был построен с нарушениями. Примером тому служит расстояние, разделяющее свиноферму и реку — 600 метров, хотя положено 2 км. На это нарушение никто из властей почему-то внимания не обратил. А если сельские свиньи так мешают «Белдану» — пускай переносят свое производство на оптимальное для себя расстояние, говорили на собрании сельчане.

Начали запугивать

По словам сельчан, их председатель Александр Коневега сказал, что если они не будут выполнять данное предписание, то он вместе с прокурором будет ходить по домам и изымать свиней.

ФОто: gs.by

Жители расстроены таким отношением к себе. Власть знает, какие у простых деревенских тружеников маленькие заработные платы, но хочет отобрать последнее. «Может, нас таким образом вообще хотят истребить голодом?» — спрашивали на собрании люди. Только ответить им было некому.

ФОто: gs.by

ФОто: gs.by

К слову, в деревне много молодежи, но местный клуб закрыли. Детских и спортивных площадок тоже нет. Жители Новодевятковичей вспомнили, что к ним приезжала однажды заместитель председателя Слонимского райисполкома Екатерина Рутковская, которая знакомилась с проблемами их агрогородка.

Но проблемы не решаются. Их становится больше.

ФОто: gs.by

Бесконечные проверки

Жителей агрогородка также возмущают бесконечные проверки газовой службы, которые начались в отопительный период. Многим жителям ставят пломбы на котлы, оставляя людей без тепла. Хотя проверить газовое оборудование газовики могли бы в теплый период, а не перед самой зимой.