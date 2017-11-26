Встретится ли Плотницкий с Гиви и Моторолой? 7 26.11.2017, 13:34

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Игорь Плотницкий

Четыре важных для Украины вопроса в связи с ситуацией на Донбассе.

Бандитские разборки в оккупированном Луганске привели к неожиданному итогу – главарь так называемой ЛНР Игорь Плотницкий 24 ноября подал в отставку со своего фейкового поста. Что теперь ждет жителей ОРЛО, разбирался "Апостроф".

Все "за"

По "официальной" версии луганских боевиков, Плотницкий ушел с должности "по состоянию здоровья", мол, так усердно воевал на фронтах, что получил множество боевых ранений, был контужен и более не в силах руководить "молодой республикой". На следующий день после отставки так называемый "народный совет" ЛНР сработал молниеносно: единогласно принял отставку Плотницкого и попутно еще и изменил "Конституцию ЛНР" (ну а почему бы и нет, если до обеда еще 15 минут), чтобы поставить на место временного главы террористического образования Леонида Пасечника – фейкового "министра государственной безопасности ЛНР".

Анализировать фигуру нового главаря луганских боевиков с тем, чтобы понять, как теперь изменится ситуация в Луганске - это все равно, что поменять кивающую собачку на передней панели авто на котика и ждать, что автомобиль изменит направление движения или скорость. То есть особого смысла нет, ведь реальный куратор боевиков сидит в Кремле, а не на Донбассе. Однако отставка Плотницкого ставит ряд вопросов, ответы на которые важны для Украины.

Вопрос №1: Зачем это нужно Москве?

По словам нардепа, члена парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Дмитрия Тымчука, у Москвы давно были серьезные претензии к Плотницкому.

"Плотницкий выстроил свои мафиозные схемы в ЛНР по системе всеобщего дерибана. Например, от продажи угля он имел свои серьезные бонусы, разворовывалась материальная помощь, которая шла из РФ. Просто в Кремле не знали, как выкрутиться, ведь смена Плотницкого на какое-то другое лицо должна была быть чем-то обоснована, там же играют в квазигосударственное формирование со своей "конституцией", "народным советом" и так далее, - пояснил "Апострофу" депутат. – Еще в сентябре в Донецке была встреча Захарченко и Плотницкого с кураторами от администрации президента РФ, где достаточно прозрачно намекнули, что возможны кадровые изменения на самом верху в ДНР и ЛНР. В первую очередь, этот сигнал был направлен Плотницкому, однако никаких выводов он не сделал. Более того, пытаясь укрепить свои позиции он начал усугублять конфликт с другой группой влияния: Пасечником и Корнетом".

Вопрос №2: Уйдет ли Захарченко?

Ситуация в оккупированном Донецке во многом схожа с ситуацией в Луганске. Так, главным оппонентом Александра Захарченко является боевик Александр Ходаковский, который часто и достаточно жестко критикует главаря ДНР. У Ходаковского также есть пул лояльных силовиков, соответственно, позиции Захарченко могут пошатнуться в любое время.

"Но Захарченко более управляем со стороны Москвы, - добавляет Тымчук. – Он не демонстрирует такой неуемной жадности и способен более гибко учитывать все пожелания Кремля. А, во-вторых, в Донецке еще в 2016 году были распределены сферы влияния: где действует администрация президента РФ, где ФСБ, где главное разведуправление. Поэтому там не наблюдается такого мощного противостояния. Но исключать нельзя ничего, зная, какие игры ведут спецслужбы РФ".

В свою очередь, донецкий политолог Кирилл Сазонов заверил "Апостроф", что Александра Захарченко неминуемо ждут серьезные проблемы.

"То, что у Захарченко и Плотницкого будут большие проблемы, стало понятно после телефонного разговора этих персонажей с Путиным. У Захарченко проблемы уже неизбежны. Это как смерть – ее не избежать, можно только отсрочить или выбрать формат, но не избежать, - отмечает Сазонов. – Захарченко – одиозный персонаж. Он замешан в боевых действиях против Украины. Это такая фигура, которая в момент какого-то поиска компромисса станет лишней. Вместо него поставят кого-то, кого не принимает в штыки Украина: в нормальном костюме, без участия в боевых действиях. У него два варианта: либо он исчезнет живым, либо его догонит "украинская ДРГ" в составе двух террористов".

Вопрос №3: Что изменится для Украины?

Формально, конечно, отставка Плотницкого ничего не меняет для Украины.

"Ведь, по большому счету, коллаборантские прокладки, созданные Россией, ни на что не влияют", - говорит "Апострофу" замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак.

Однако отстранение главаря луганских боевиков существенно подрывает переговорные позиции России на международной арене.

"Несколько лет пропагандистская машина РФ убеждала всех вокруг, что есть молодые "республики", там происходят честные выборы, есть легитимная власть, которая может представлять интересы народа. В связи с этим РФ неоднократно говорила нашим партнерам на Западе, что Украине нужно вести переговоры с представителями ДНР и ЛНР. Но сейчас вся эта пропагандистская конструкция разрушена. Оказывается, нет и никогда не было законных представителей чего-то там. Есть представители России. На международной арене мы оказались правы, ведь мы постоянно говорили, что у нас российская агрессия, российские войска и коллаборанты, которые сотрудничают с оккупационной властью", - подчеркнул Гримчак.

Правда рокировка Плотницкий – Пасечник не сулит ничего хорошего для мирных граждан оккупированных территорий Луганской области, которые вынуждены жить бок о бок с террористами.

"Плотницкого поменяли на такого же одиозного персонажа: бывшего СБУшника с орденом от Ющенко, который предал Украину. Для местного населения он еще хуже, чем Плотницкий, потому что опять начнутся передел собственности, новые отжимы имущества, ограбления", - сетует Сазонов.

Вопрос №4: Встретится ли Плотницкий с Гиви и Моторолой?

Удивляет тот факт, что после "государственного переворота" в ЛНР Игорь Плотницкий остался жив. Более того, боевик даже получил новую должность: уполномоченного ЛНР по исполнению Минских соглашений.

"Не факт, что Плотницкий и в дальнейшем останется живым, но пока он выторговал для себя жизнь, что для него просто здорово. Это максимальный выигрыш в лотерею, который он мог получить", - отмечает Сазонов.

Дмитрий Тымчук пояснил за счет чего Плотницкому удалось сорвать свой джек-пот.

"В силовых структурах у него остались верные начальники структурных подразделений, начиная с начальника разведки "2-го армейского корпуса" (так называемой ЛНР, - "Апостроф"). В принципе, он мог задействовать все подразделения разведки. Для того, чтобы не усугублять конфликт, в Москве, судя по всему, Плотницкому дали гарантии физической неприкосновенности. Теперь он будет почетным пенсионером на территории РФ", - резюмировал нардеп.