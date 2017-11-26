Cын Александра Прокопенко собирает деньги на книгу о знаменитом отце 3 26.11.2017, 13:41

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Всего для увековечения памяти о легендарном нападающем минского «Динамо» нужно $10 тысяч.

Руководитель отдела маркетинга минского «Динамо», сын легендарного нападающего клуба Александра Прокопенко Дмитрий с помощью платформы talaka.org собирает деньги на издание книги об отце. Всего для проекта нужно 20 000 белорусских рублей.

«Это будет необычный рассказ о жизни и свершениях одного из самых ярких футболистов современности Александре Прокопенко. Причем речь идет не только о Беларуси. В восьмидесятые годы прошлого столетия во всем СССР не было равных по таланту и мастерству этому простому бобруйскому парню. Который стал чемпионом Советского Союза, бронзовым призером Олимпийских игр.

В книге и съемках фильма приняли участие родные и близкие друзья спортсмена, суперзвезды спорта иэстрады, руководители различных отраслей и зарубежные гости. Читатель и зритель своими глазами увидит уникальные кадры побед и свершений Большого матча. Сможет ознакомиться с уникальными подшивками старых публикаций и кинохроники», — отмечается в описании проекта.