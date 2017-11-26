Сельчанка отработала месяц без выходных – и осталась без зарплаты 19 26.11.2017, 14:14

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Фото: gs.by

В расчетном листке Натальи Михно за 31 работы бухгалтерия поставила «ноль» рублей к выдаче.

Наталья Михно отработала целый месяц без выходных (229 часов), а в расчетном листе в графе «к выдаче» стоит ноль.

Сельчанка забила тревогу, стала звонить в бухгалтерию сельхозпредприятия «Голынка», где она работает полеводом, позвонила и в «Газету Слонимскую».

— Сегодня мне на руки выдали расчетный лист, в котором стоит начисление 430 рублей, да только получать нечего: в графе «к выдаче» стоит ноль. Но как так?! Ведь я добросовестно хожу на работу, не пью, у меня нет прогулов, ничего из продуктов в хозяйстве я не брала. Звонила неоднократно в бухгалтерию сельхозпредприятия «Голынка», там мне сказали, что якобы молодой специалист ошибся. У меня нет денег, чтобы заготовить дрова, заплатить за электроэнергию. Я живу одна, мне некому помочь и заступиться за меня некому, — сообщала о своей проблеме обеспокоенная женщина.

Фото: gs.by

Наталья Михно живет в деревне Деречин Зельвенского района. О том, что государство у нее отняло детей и сделало, по сути, ее рабом, мы писали ранее. Сельчанке приходится выживать на 30-60 рублей в месяц. У нее забрали детей, аргументируя тем, что в доме грязь, она пьет, но официального подтверждения, по словам женщины, тому нет. Сейчас сельчанке приходится работать и отдавать почти всю зарплату на содержание детей. Более того, как снежный ком накапливаются долги за коммунальные услуги.

В Деречине в тот день мы застали Наталью за работой в поле. Она показала нам расчетный лист, в котором действительно в графе «к выдаче» ничего не стояло. Лишь числился долг на начало месяца в сумме 64 рубля 79 копеек и удержание в сумме 365 рублей 91 копейка. Наталья сказала, что звонила много раз в бухгалтерию, где ей пообещали выплатить зарплату и перечислить ее на карточку.

— Они мне сказали, что из-за сбоя в компьютере произошла ошибка по вине молодого специалиста. Я собираюсь в отпуск 17 ноября, но мне в бухгалтерии сказали, что отпускные я смогу получить только в середине декабря.

Я неоднократно обращалась к председателю Зельвенского райисполкома с просьбой помочь с оплатой электроэнергии, но он говорит, что в районном бюджете нет денег на эти цели. Пусть бы помогли мне, а потом высчитывали бы каждый месяц из зарплаты. Мне одной не выбраться из этой долговой ямы. Они забрали у меня детей. Но за что? Ведь я не пью. Если бы пила, то давно продала бы холодильник и телевизор, — рассказала о своей ситуации женщина.

К журналистам подошли женщины, которые работали с Натальей в тот день в поле. И вот что они рассказали.

— Сегодня всем нелегко живется, но мы как-то выкручиваемся. Наталье могли бы помочь, ее жалко по-человечески. Пусть бы выделили ей материальную помощь, а потом бы высчитывали из зарплаты. Ей надо помочь, — заметила при общении одна из тружениц.

Возвращаясь из Деречина, мы заехали в сельхозпредприятие «Голынка», где бухгалтер пояснила, что Наталья Михно — материально обязанное лицо.

Фото: gs.by

— У Натальи Михно задолженность большая. А если она наберет еще колбас или еще чего?.. Зарплату ей сегодня перечислили на карточку.

— А почему отпускные выплачиваете не в срок?

— У меня нет ее заявления на отпуск.

— А это нормально, что человек работает без выходных, ведь это нарушение трудового законодательства?

— У нее оплата сдельная, ей начислено за работу в выходные, — пояснила главный бухгалтер Мария Владимировна.

Наталья целый день работает в поле, возвращается домой вечером, а в доме нет света, холодно, еду приготовить не на чем, да и не из чего. И так изо дня в день ей приходится влачить жалкое существование. О проблеме сельчанки Натальи Михно знают все: председатель Деречинского сельсовета, председатель Зельвенского райисполкома, заместитель председателя Зельвенского райисполкома, он же и «депутат» по Деречинскому избирательному округу, руководитель сельхозпредприятия «Голынка», но никто, к сожалению, из них не взялся помочь простой сельчанке. Хотя Лукашенко неоднократно говорит, что людей нельзя обижать, что ни один человек, ни одна семья, которые находятся в трудной жизненной ситуации, не должны оставаться без помощи государства. Похоже, что наказ президента чиновники в Зельвенском районе просто игнорируют.